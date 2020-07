La NBA, ligue de basketball américaine, reprend du service ce jeudi en Floride et se mobilise pour combattre le racisme et les injustices sociales. Sur le terrain d'Orlando, sur les maillots des joueurs, des messages de soutien au mouvement Black Lives Matter seront affichés pendant quelques jours.

Pendant quatre jours, les noms des joueurs sont remplacés par des slogans anti-racistes. © AFP / CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

"I Can't Breath", "Vote", "Justice", "Stand Up", "Listen", "Anti-Racist", ou encore "Peace", autant de slogans que les joueurs de NBA porteront, floqués sur les jerseys, à l'occasion de la reprise du championnat avec 22 équipes rassemblées pendant plus de deux mois sur un site unique, celui d'Orlando. Ces messages remplaceront les noms des joueurs pendant quatre jours, puis, chacun aura le choix de conserver - ou non - un slogan en dessous de son nom et de son numéro.

La ligue a également remis un guide à chaque joueur, indiquant vouloir encourager l'utilisation de la "plateforme de la NBA pour mettre en lumière et mener des action de lutte contre les injustices sociales et le racisme systémique." Certains joueurs ont d'ailleurs déjà eu l'occasion d'utiliser leur statut et leur notoriété pour se prononcer en faveur du mouvement Black Lives Matter.

LeBron James, cinquième athlète le mieux payé au monde, a choisi de ne pas arborer de slogan sur son maillot, néanmoins, il supporte la cause afro-américaine : "Je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que je vois un réel changement pour nous, dans l'Amérique noire, pour les Afro-américains, pour les personnes de couleurs", a-t-il récemment déclaré.

En plus de floquer les jerseys de ses joueurs, la NBA a décidé d'inscrire la mention "Black Lives Matter" sur le terrain où aura lieu le premier match de la reprise. La ligue envisage aussi de faire venir des invités pendant la mi-temps de certains matchs, pour engager des discussions sur le racisme.