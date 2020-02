Save the date ! Rock Your Body !

Rock en Seine © Mathieu Foucher

Rock en Seineest heureux de vous présenter Rage Against the Machine pour son unique concert en France.

A l’affiche également une des formations qui gravitent autour de Rage Against the Machine, le duo formé par El-P et Killer Mike, Run the Jewels, et plein d’autres artistes annoncés prochainement.

Rock en Seine 2019 / Olivier Hoffschir

Un concert unique pour un festival unique. Seul Rock en Seine, grand festival indépendant français et européen, peut rendre l’événement Rage Against The Machine possible, douze ans après leur dernier passage resté gravé dans les mémoires, pour une date exclusive en France.

Rage Against the Machine a créé un séisme avec l’annonce, en novembre dernier, de leur re-formation et de quelques dates aux Etats-Unis. Une réunion très attendue sur scène qui prend tout son sens dans cette année, 2020, frappée par une instabilité politique mondiale, rythmée par des mouvements de révolte bouillonnants ci et là sur la planète.

Rock en Seine / Zelie Noreda

Le groupe culte avait annoncé la nouvelle avec une photo illustrant les manifestations chiliennes d'octobre dernier, montrant que leur engagement est plus puissant que jamais. Des valeurs qui résonnent fort dans l'esprit de Rock en Seine, festival qui, depuis ses débuts, est ancré dans les valeurs de liberté et citoyenneté.

Source Rock en Seine