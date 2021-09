À la veille du procès des attentats du 13 novembre 2015, des centaines de gendarmes et de policiers seront mobilisés, pour l'audience qui s'ouvrira au vieux palais de justice de Paris. Sécurité extrême autour des accusés, dont le plus connu d'entre eux, Salah Abdeslam, seul survivant des commandos kamikazes.

L'entrée de la salle d'audience, à la cour d'appel de Paris, avant l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015. © AFP / Carine Schmitt

Jamais, il n'y avait eu un tel périmètre de sécurité autour du vieux palais de justice de Paris. Jamais, il n'avait été imaginé ainsi de fermer des rues à la circulation, pendant neuf mois, le temps que durera ce procès hors-normes des attentats du 13 novembre 2015, un procès pour juger les pires attaques terroristes contre Paris et sa banlieue : neuf kamikazes ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Les assaillants munis de gilets explosifs et de kalachnikov sont tous morts. Ce seront leurs complices présumés qui seront jugés. Le plus connu d'entre eux : Salah Abdeslam, seul survivant des commandos parisiens. Sur les 20 accusés jugés au total, 14 seulement seront présents, les six autres sont soit présumés morts, soit en détention en Turquie. Et c'est d'abord autour des accusés présents que la sécurité sera maximale.

Couloir dédié construit spécialement pour l'arrivée des accusés sous escorte renforcée

Transférés cet été dans des prisons franciliennes, les accusés incarcérés seront emmenés chaque jour au palais de justice historique situé en plein cœur de Paris. Des transferts sous escortes ultra-renforcées, avec notamment les gendarmes d'élite du GIGN, mais aussi des policiers et des ERIS, les équipes de l'administration pénitentiaire. Pour laisser passer ces convois ultra-protégés, des rues seront barrées à la circulation. Et certaines seront même interdites.

Ainsi, selon un arrêté pris par le préfet de police de Paris, aucun véhicule ne sera autorisé sur le boulevard du Palais, le quai des Orfèvres et le quai de l'Horloge, les jours de procès, du mardi au vendredi et certains lundis. Sur le célèbre quai des Orfèvres, l'ancien bastion de la police judiciaire parisienne, où demeure la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, même les piétons n'auront pas le droit de passer. Tout a été pensé pour laisser les accès libres pour les véhicules prioritaires.

Les accusés arriveront pour la plupart dans des engins blindés, avec des policiers et gendarmes surarmés tout autour d'eux. Et à l'intérieur du vieux palais de justice, un couloir dédié a été construit pour faire circuler la plupart de ces accusés, qui n'iront pas au dépôt dans les geôles habituelles de ce lieu de justice. Ils auront leurs propres cellules, avant de rejoindre chaque jour le grand box vitré de l'immense salle d'audience elle aussi, spécialement fabriquée pour ce procès.

Les 1800 parties civiles déjà constituées, les 300 avocats et les dizaines de journalistes accrédités -il y a 141 médias accrédités venus de 58 pays- auront aussi une entrée spéciale, du côté de la place Dauphine. Avec des fouilles systématiques, à l'extérieur. Le passage se fera par des portiques de sécurité sophistiqués. Une douzaine de portiques, comme dans une zone aéroportuaire. Pour ce procès exceptionnel, il a même été prévu d'utiliser un appareil capable de détecter des matières nucléaires. Et même le public se rendant aux audiences classiques devra passer par des portiques, notamment les POM, les portiques à ondes millimétriques, capables de détecter les objets les plus indétectables.

Dans une partie du vieux palais de justice, des portiques de sécurité ont été alignés, dédiés à ce procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Sophie Parmentier

Policiers et gendarmes d'élite pour ce procès sous très haute sécurité

Ce dispositif de sécurité est particulièrement sensible. Il n'y a d'ailleurs quasiment aucune communication officielle autour. Les autorités préfèrent marteler que ce dispositif sera évolutif. Avec au moins 300 gendarmes d'ores et déjà prévus à l'intérieur du vieux palais de justice de Paris. Les gendarmes d'élite du GIGN et les policiers de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, seront aussi prêts à dégainer.

Sécurité de haut vol, coordonnée dans un PC sécurité inédit. Tout a été étudié pour parer au maximum une menace terroriste. Menace qui reste globalement très élevée en France, et qui sera sans doute accrue à l'occasion de procès -ce fut le cas lors du procès des attentats de janvier 2015, durant lequel plusieurs attentats ont été perpétrés, en marge, notamment la terrifiante attaque contre le professeur Samuel Paty. La menace endogène et diffuse demeurera, donc, durant le procès des attentats du 13 novembre 2015, mais sans inquiétude exacerbée des services de renseignement, assurait-on hier au plus haut sommet de l'Etat.