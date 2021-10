Taux d'incidence, taux de positivité des tests, taux de reproduction... Plusieurs indicateurs publiés par Santé publique France ce jeudi montrent une légère dégradation de la situation épidémique en France et permettent de comprendre pourquoi le gouvernement insiste sur le respect des gestes barrières.

Les autorités sanitaires appellent au bon respect des gestes barrières © AFP / Fanny Fontan

Après des semaines de tranquillité relative sur le front de l'épidémie, quelques indicateurs montrent des signes d'une dégradation de la situation. Pas de quoi tomber dans un catastrophisme pour l'instant, mais avec ces mauvaises données et le retour constaté des rhumes et des cas de bronchiolite et gastro-entérite, les autorités réaffirment le besoin de respecter les gestes barrières et d'encourager les plus de 65 ans à prendre rendez-vous pour une troisième dose.

Un taux d'incidence qui augmente de 10%

C'est une donnée majeure du suivi de l'épidémie. Le taux d'incidence a progressé la semaine dernière, ce qui n'était pas arrivé depuis deux mois. Il est de 48 nouveaux cas pour 100 000 habitants, selon le dernier point épidémiologique présenté ce jeudi par Santé publique France, soit une augmentation de 10% par rapport à début octobre. Un niveau qui se rapproche du seuil d'alerte fixé par le gouvernement à 50 cas pour 100 000 habitants. Toutes les régions de France métropolitaine sont concernées par cette hausse du taux d'incidence, même si elle est plus marquée dans certains départements, comme en Normandie ( 30%), en Nouvelle-Aquitaine ( 32%) ou en Ile-de-France ( 11%). En revanche, en Outre-mer, c'est l'inverse, cet indicateur est toujours à un niveau très élevé (267 pour 100 000 habitants en Guyane, 127 pour 100 000 habitants en Martinique) mais en baisse sur tous ces territoires.

Les personnes âgées plus touchées

Les 20-29 ans et les 30-39 ans sont ceux chez qui le taux d'incidence est le plus élevé, au-dessus de 60 pour 100 000 habitants, il augmente beaucoup moins vite que celui de leurs aînés. Au-delà de 60 ans, les taux d'incidence sont toujours sous le seuil de 50, mais ils progressent très fortement : 30% pour les 60-69 ans, 33% pour les 70-79 ans et 33% chez les 80-89 ans.

Une circulation accrue du virus

Le taux de positivité des tests est lui aussi en progression entre la première et la deuxième semaine du mois d'octobre : il passe de 1 à 1,2. Autre indicateur important : le R, le taux de reproduction du virus, soit le nombre moyen de cas secondaires qu'entraîne une personne infectée. Il passe de 0,89 début octobre à 1,05 la semaine suivante. Cela signifie qu'une personne malade du Covid contamine désormais en moyenne 1,05 personne pendant sa période de contagiosité, et c'est un signe que la maladie progresse au sein de la population.

Des cas et cas-contact en hausse

Ces dernières 24h, Santé publique France dénombre 6 127 nouveaux cas dépistés en France, contre 5 187 une semaine plus tôt. Une tendance déjà à la hausse en début de mois. Entre la semaine du 4 octobre et celle du 11 octobre, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 11%. Le nombre de cas-contacts a également bondi de 27%. Cela concerne en particulier les plus de 60 ans, avec 15% de nouveaux cas et 12% de cas-contacts. Derrière ces augmentations, souligne Santé publique France, il peut y avoir un meilleur tracing des personnes infectées, mais aussi une hausse des interactions sociales et un relâchement au niveau des gestes barrières. Le nombre de malades qui expliquent avoir été à un événement sportif, culturel ou une fête est en forte augmentation.