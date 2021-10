C'est ce qu'affirme le géologue Patrick de Wever au micro de Mathieu Vidard dans l'émission "La Terre au carré". Comme des milliers d'autres sites sur la planète, ces falaises témoignent d'abord de la perpétuelle transformation des sols et des roches depuis des milliards d'années.

Géologie : aux origines de la formation des falaises de craie blanche d'Étretat en Seine-Maritime © Getty / Oksana Vejus / EyeEm

Ce joli site, tout blanc plaqué sur un ciel bleu, ça fait rêver ! C'est la pureté même… Mais quand on sait ce que c'est au départ… !

C'est l'un des spot les plus pittoresques d'Europe. Les falaises blanches d'Étretat comme celles de Douvres résument à elles seules la beauté de la côté normande. Ces falaises de craie âgées d'environ 100 millions d'années, ont été immortalisées à maintes reprises dans le monde entier par les plus grands peintres de l'histoire tels que Claude Monet, Gustave Courbet, Eugène Isabey ou encore Eugène Delacroix. Il en faudrait bien plus pour tuer le mythe, mais ce chef-d'œuvre, comme de nombreux autres sites rocheux remarquables, s'est formé dans une mer à l'époque peu profonde, par un agrégat de résidus calcaires amenés en surface par des mouvements tectoniques.

"Une histoire de fèces" !

Patrick De Wever, auteur de "Histoire secrète de cailloux" (Belin) explique que "la formation des falaises est bien le fruit d'une accumulation. C'est une "histoire de fèces", de pelotes fécales, d'excréments associés les uns sur les autres. Ce sont plein de petits organismes, de petites algues qui vivaient dans l'eau. Celles-ci servaient de repas à des décapodes, des crustacés qui en rejetaient la partie minérale non digérée dans des petites pelotes fécales. C'est l'accumulation de ces pelotes fécales qui ont conduit à l'accumulation de ces nano algues calcaires (des Coccolithophores) qui font partie du plancton marin. Ces coccolites ont coulé au fond de la mer à la mort de ces algues, formant un ensemble rocheux dégarni par le recul progressif des eaux.

Les falaises d'Étretat sont des couches de résidus anciens, des empilements.

C'est un lisier. C'est un tas de merde. C'est un ensemble de cailloux résiduels, des petits restes d'organismes vivants.

Patrick De Wever était invité aux côtés du géologue et auteur Arnaud Guérin, qui a participé à la mise en œuvre d'un documentaire qui permet de découvrir l'histoire géologique et naturelle de la France disponible depuis début octobre sur France.tv.

