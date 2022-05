La perte de nos poils serait devenue plus importante il y a près de 2 millions d'années lorsque Homo Erectus a commencé à se déplacer plus souvent et plus loin. Un changement induit par un processus d'évolution naturelle du corps qui s'est adapté aux changements d'environnements et de modes de vie.

Depuis quand sommes-nous beaucoup moins poilus ? © Getty / Experienced Skins

Au micro de Mathieu Vidard et de Camille Crosnier, dans l'émission "La Terre au Carré", le paléoanthropologue Antoine Balzeau partage ce qui semble être, selon lui comme de nombreux autres chercheurs, l'hypothèse la plus intéressante et la plus crédible pour répondre à ce phénomène d'évolution naturelle.

La perte conséquente de poils (sinon de notre fourrure) se serait faite "au profit d'un changement de stature de l'humanité", à l'époque où le genre Homo s'est mis à se déplacer de façon plus systématique, évoluant ainsi dans des environnements différents de leur berceau originel (Afrique).

Jusqu'à Australopithèque : recouverts de poils

Il faut remonter à l'époque des Australopithèques pour comprendre comment ce mécanisme d'évolution s'est installé. Le chercheur explique qu'ils étaient "des humains beaucoup plus petits que nous, et vivaient dans des périmètres environnementaux nettement plus fermés et réduits que Homo Sapiens après eux.

Le mode de vie des australopithèques faisaient qu'ils avaient donc des bras plus longs, des jambes plus courtes que nous, tant ils se déplaçaient sur des distances bien plus faibles". Vous l'avez compris, il y a quelques 4,2 millions d'années, ces hominidés avaient une couverture pileuse beaucoup plus importante en guise de protection naturelle au soleil.

Très peu enclin aux déplacements, les australopithèques, cantonnés en Afrique ont toujours gardé leur protection solaire naturelle.

Depuis Homo Erectus, nos ancêtres perdent leur poil

Puis il faut remonter près de 2,5 millions d'années pour que nos ancêtres hominidés soient sujets à une évolution significative : la perte progressive de poils. Cette baisse de la pilosité consacre avec elle une nouvelle lignée d'hominidés, le genre Homo dont le mode de vie rompt totalement avec les Australopithèques.

En effet, comme nous l'apprend Antoine Balzeau, "Homo Erectus est le premier humain dont le corps s'est le plus rapproché du nôtre ! Ils avaient des jambes plus grandes, des bras plus courts car ils ont été les premiers à autant se déplacer. Ils bougeaient beaucoup plus souvent et plus loin que les australopithèques. Homo Erectus, on le retrouve presque instantanément depuis l'Afrique du Sud jusqu'au fin fond de l'Asie ! C'est dire à quel point ils étaient devenus des humains de mouvement, de déplacements". Homo Erectus est le premier hominidé à avoir migré hors du continent africain.

Plusieurs groupes d'espèces Homo quittent progressivement, sur des milliers d'années, le continent africain pour s'installer sur des terres nouvelles (Europe et Asie) dont la végétation et le climat n'ont rien à voir

Comme ils bougent en permanence, les habitudes alimentaires évoluent en même temps que leur régime alimentaire se diversifie. Ils commencent notamment à consommer de la viande. Mélangez tout ça et cela donne au final une morphologie qui évolue dans sa globalité. Comme ils se déplacent, marchent et courent plus souvent, leur température corporelle subit elle aussi des changements. Les effets liés à la transpiration entrainent automatiquement une perte des poils puisque l'organisme comprend qu'ils entravent celle-ci.

Preuve que nous ne faisons qu'un avec notre environnement

Il y aurait une analogie certaine avec le fait que de plus grands et longs déplacements ont opéré un changement sur la physiologie humaine. Le mécanisme d'évolution à conduit le corps humain à se transformer pour s'adapter aux nouvelles conditions de vie. Cela permet de démontrer que le fait d'interagir différemment avec l'environnement, le fait d'utiliser différemment son corps sur la durée transforme le fonctionnement du corps. Une transformation que l'évolution aurait jugée utile, pour que se déplacer plus rapidement et longtemps aille de soi.

Aller plus loin

🎧 RÉÉCOUTER - La Terre au carré : Les origines de l'humanité

🎧 RÉÉCOUTER - Grand bien vous Fasse : Nos poils et nos cheveux : toute une histoire !

📖 LIRE - Hominidés, Homininés, Néandertal, Sapiens… Comment mieux comprendre l'origine de la lignée humaine ?