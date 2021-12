C'est la question posée par Rémi dans "Les P'tits Bateaux". Evelyne Heyer, professeure en anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire naturelle, lui répond qu'une partie de notre ADN vient de l'homme de Neandertal.

A-t-on encore des gènes d'hommes préhistoriques ? © Getty

Une petite portion d'homme préhistorique dans notre ADN ? Evelyne Heyer, professeure en anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire naturelle, confirme le legs de l'homme de Neandertal, disparu il y a environ 30 000 ans. Elle répond à Rémi dans Les P'tits Bateaux : "on a environ 1 à 2%, voire 3% de notre ADN qui vient de cet homme de Neandertal". "Pour toutes les populations à l'extérieur de l'Afrique", précise-t-elle.

Cette découverte est récente, "on le sait depuis très peu de temps, je dirais 4 à 5 ans", estime la spécialiste. En 2010, le généticien Svante Pääbo obtient une première version du génome de Neandertal. "Il a constaté que l'ADN de Neandertal vivait toujours en nous, correspondant entre 1% et 10 % de notre ADN", expliquait dans La Terre au Carré Ludovic Orlando, directeur de recherche au CNRS au Centre d'anthropologie-biologie et génomique de Toulouse Paul-Sabatier.

Des gènes dans le legs

Pour Evelyne Heyer, une autre prouesse a été de pouvoir observer quels étaient les petits bouts d'ADN reçus. Elle rappelle que seul 2% de l'ADN est vraiment constitué des gènes, "c'est-à-dire des choses qui sont lues et qui font des différences dans la construction d'un individu, dans le métabolisme, dans la couleur de la peau, dans les yeux". Les 98% restants sont des "bouts d'ADN" et "on ne sait pas à quoi ça sert". Alors, que nous a transmis notre plus proche cousin ?

Dans ce qui a été transmis de Neandertal à l'homme moderne, il y a quelques petits bouts d'ADN qui sont effectivement des gènes.

Ces transmissions ont de l'importance. Par exemple, la spécialiste explique que c'est un gène qui a permis à certaines populations du Tibet de s'adapter à l'altitude. Il "viendrait d'un homme 'préhistorique', d'un homme de Neandertal même, plus précisément de l'homme qu'on appelle l'homme de Denisova".

Aller plus loin