Dans une étude, deux scientifiques américains et un mexicain tirent la sonnette d'alarme devant le recul inquiétant du nombre d'animaux vertébrés vivant sur Terre.

Les lions parmi les espèces menacées © Maxppp / Kyodo

La sixième extinction de masse sur la terre est plus sévère que prévue. Les auteurs de l'étude Proceedings of the national academy of science of the USA en appellent à l'humanité : "il faut s'intéresser immédiatement à l'extinction des races !".

L'étude se base sur 27 600 espèces vertébrées. Ce que l'on appelle l'extinction, c'est la mort du dernier représentant d'une espèce.

Les chercheurs parlent d'"un anéantissement biologique". Les espèces de vertébrés reculent de manière massive sur Terre, à la fois en nombre d’animaux et en étendue. Les conséquences sont jugées catastrophiques pour les écosystèmes et l'impact écologique, économique et social est majeur.

En juin 2015, les deux auteurs américains avaient déjà alerté sur cette sixième extinction de masse. Les disparitions d’espèces ont ainsi été multipliées par 100 depuis 1900, soit un rythme sans équivalent depuis l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années.

Guépards, mais aussi girafes et oiseaux

Il ne reste plus que 7 000 guépards dans le monde et 35 000 lions africains (− 43 % depuis 1993). Lesorangs-outans de Bornéo ont chuté d'un quart ces dix dernières années ( 80 000 individus), les girafes sont passées de 115 000 spécimens en 1985 à 97 000 en 2015. Les pangolins sont décimés.

Le coupable ? l'Homme !

C'est entièrement de la faute de l'homme. Déforestation, braconnage, agriculture intensive, pollution, changement climatique, actions ravageuses pour l'environnement. Les chercheurs appellent à réduire la croissance de la population et de sa consommation, à utiliser des technologies moins destructrices pour l’environnement, à endiguer le commerce des espèces en voie de disparition.