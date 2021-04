Combien de relations d'attachement peut-on avoir ? Qu'apporte l'amitié ? Alors que la crise sanitaire nous prive de nos amis et que le tournage d'un nouvel épisode de la série "Friends" s'annonce, retour sur sur ces relations particulières entre les êtres dans l'émission Les Savanturiers avec Fabienne Chauvière.

Combien amis peut-on avoir ? © Getty / urbazon

Quel est le nombre idéal d’amis ?

Pour Robin Dunbar, un anthropologue de l'Université d'Oxford, la plupart des humains ne sont pas capables d'entretenir un nombre illimité d'amitiés à la fois. Dans une récente publication, il classe nos connaissances par niveau d'affinité.

Et pour lui, le nombre idéal d’amis (il n’est pas question de connaissances, mais d’amis) est de 150.

La famille peut être incluse dans ce nombre ?

Oui.

Pour l’anthropologue, les amis sont d’ailleurs un phénomène assez récent. Ils seraient la conséquence de la réduction de la taille des familles, qui a eu lieu en particulier dans les pays du Nord.

Ces recherches ne prennent pas en compte les réseaux sociaux. Les "amis" que l’on a sur Facebook correspondent plutôt à des connaissances. Par ailleurs, bénéficier d'un meilleur réseau d'amis augmenterait les chances de se remettre d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral.



Que dit la science des liens d’amitié ?

Vos amis ont-ils les mêmes gènes que vous ? Notre bonheur est-il proportionnel au nombre de nos amis ? Comment les choisit-on et comment nos amis nous influencent-ils ? dans l'émission La Terre au carré.

Comment vivre l'amitié en temps de COVID ?

ÉCOUTER | Deux jeunes filles à vélo. L'une assise, l’autre debout à l’arrière, riant, chantant à tue-tête et roulant à toute vitesse. L’insouciance à l’état pur de ce que devrait être une jeunesse banale des années 2020. L'amour et l'amitié chez les jeunes au temps du Covid dans l'émission Grand bien vous fasse d'Ali Rebeihi.

Comment faire durer l’amitié et surmonter les ruptures amicales ?

Mais comment faire durer l’amitié et surmonter les ruptures amicales, parfois brutales ? Ce sentiment qui devient fragile face à l’accélération du temps et de toutes les distractions qui captent notre attention ? Comment cultiver l’amitié au long cours ? Quels sont les preuves d’amitié qui enracinent ce lien ? dans l'émission Grand bien vous fasse.

Comment surmonter un chagrin d'amitié ?

Quand on parle de rupture, on pense bien sûr à une relation amoureuse. Mais les ruptures d'amitié sont tout aussi douloureuses. Le chagrin d'amitié dans l'émission L'été comme jamais avec Dorothée Barba.

Quelle série TV sur l'amitié regarder ?

Petite sélection de fictions sur l'amitié dans l'émission Grand bien vous fasse.

L'amitié existe-t-elle chez les animaux ?

Les copines, y a rien de mieux, et c’est donc aussi valable pour les habitantes de la savane au long cou. 512 girafes femelles ont été observées pendant cinq ans en Tanzanie par Bond, Monica Bond, biologiste de l’université de Zurich. L’importance de l’amitié chez les girafes ! dans la chronique environnement de Camille Crosnier.

Parce que c'était lui...

La grande affaire dans la vie de Montaigne a été la rencontre d’Étienne de La Boétie , en 1558, et l’amitié qui s’en est suivie, jusqu’à la mort de La Boétie en 1563. Quelques années d’intimité, puis une perte dont Montaigne ne s’est jamais remis. Il relata l’agonie de son ami dans une longue et émouvante lettre à son père. De l'amitié chez Montaigne dans la série Un été avec Montaigne d'Antoine Compagnon et dans l'émission Ça peut pas faire de mal de Guillaume Gallienne.

Un livre sur l'amitié

Prolifique auteure pour la jeunesse, très féconde aussi en littérature pour "les grands" Kethevane Davrichewy vient de publier Un chanteur chez Fayard. Un récit, à la première personne, de son histoire d’amour et d’amitié avec sa bande d’amis, et même plutôt sa troupe d’amis puisqu’il est aussi question de création artistique dans le livre. L'amitié : ses hauts, ses bas, ses obliques avec Kethevane Davrichewy

L'amitié, mieux vaut en rire

L’amitié cette bulle d’hypocrisie : une chronique de Daniel Morin et D'usages et d'amitié par Marina Rollman