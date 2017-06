Le spationaute français est arrivé à Cologne, au Centre européen des astronautes, après une mission de près de 200 jours à bord de l'ISS, "l'aventure la plus intense de sa vie".

Thomas Pesquet est revenu sur terre après six mois et demi dans la Station spatiale internationale © Sipa / POOL/Shamil ZHUMATOV

Après plus de six mois dans l'espace à bord d'un vaisseau Soyouz, l'astronaute de 39 ans s'est posé vendredi dans les steppes du Kazakhstan à 16H10 heure de Paris, puis s'est envolé pour l’Allemagne où atterri vers 3H15 à l'aéroport de Cologne, accueilli sur place par sa compagne.

Depuis, Thomas Pesquet a rejoint le Centre européen des astronautes où il va passer 27 jours en rééducation pour faciliter la récupération physique qui se fera sous surveillance médicale étroite. Il aura tout de même droit à la présence de sa compagne Anne Mottet, qui travaille à Rome pour les Nations unies, durant une semaine. Ses parents se rendront eux aussi en Allemagne la semaine prochaine.

Sa réadaptation sera surveillée également d'un point de vue scientifique, car mieux comprendre la réponse du corps à l’absence de gravité c’est majeur pour les missions futures.

Benjamin des astronautes européens, dixième Français à aller dans l'espace, Thomas Pesquet effectuait son premier vol dans l'espace. Ingénieur aéronautique et pilote de ligne, il a mené au total 60 expériences scientifiques et réalisé deux sorties pour des opérations de maintenance de l'ISS.

L'ISS "est unique en son genre, presque magique… Elle va me manquer", a confié Thomas Pesquet sur Twitter avant de quitter la station. C'est "l'aventure la plus intense de ma vie".

On revient enrichi et on se pose de nouvelles questions

"On ne change pas qui on est mais on est enrichi d'une telle expérience humaine, technique, culturelle et même spirituelle, qu'on se pose des question plus profondément qu'on se les posait précédemment et on se pose de nouvelles questions" explique Jean-François Clervoy, astronaute, qui a passé au total 28 jours dans l'espace (en 1994 sur la navette Atlantis, puis en 1997 sur Atlantis à nouveau et en 1999 avec Discovery).

Thomas Pesquet tiendra mardi sa première conférence de presse. D'ici là on peut réécouter ce que lui même disait retenir de sa mission, avant de terminer, "un voyage qui permet de se découvrir".