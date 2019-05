Le congrès mondial du cancer, l'ASCO, s'est ouvert vendredi à Chicago. Pendant 5 jours, les oncologues du monde entier vont partager les derniers résultats de leurs études cliniques et cette année encore, l'immunothérapie sera la vedette.

Immunothérapie est un retraitement extrêmement efficace mas qui ne ne fonctionne malheureusement que pour 20% des malades © Maxppp / Le Progrès / Joel Philippon

Ce traitement révolutionnaire, qui consiste à réactiver le système immunitaire du patient pour mieux détruire les cellules cancéreuses, depuis cinq ans, confirme chaque année un peu plus, ses résultats spectaculaires avec des courbes de vie qui s’améliorent significativement.

Condamnée il y a trois ans avec les traitements traditionnels, elle revit grâce à l'immunothérapie

Chantal a 63 ans. En janvier 2014, elle tousse depuis plusieurs mois, l'imagerie révèle un cancer du poumon à un stade avancé. Dans son cas l'espérance de vie et très limitée et son médecin ne lui laisse pas beaucoup d'espoir, raconte Chantal. "À ce moment-là je me dis que c'est fichu, j'étais très fatiguée, très essoufflée, mon poumon était très opaque et le diagnostic était très mauvais."

Après huit mois de chimiothérapie, la tumeur disparaît, pour resurgir quelques mois plus tard avec cette fois des métastases au cerveau d'abord, puis au foie. Chantal s'enfonce. D'abord méfiante vis à vis de l'immunothérapie parce qu'elle a entendu dire - ce qui est vrai dans certains cas - que ça aggrave la tumeur au lieu de la détruire, elle se laisse finalement convaincre.

"Je revis normalement"

Très vite, c'est la métamorphose. "Ça m'a sauvé la vie et franchement l'immuno c'est génial ! Je suis en pleine forme et j'oublie même d'être malade. Je n'ai plus signes, je ne suis plus essoufflé, je peux monter les escaliers, je vis tout à fait normalement, je sors, je vais au restaurant, je vis comme tout le monde et je travaille !"

Depuis près de trois ans, tous les 15 jours, Chantal fait son injection d'immunothérapie. Tous les deux mois, une imagerie permet de constater que la tumeur et ses métastases ont beaucoup diminué et n'évoluent plus. "Tant que ça marche, on continue", dit-elle, d'autant qu'à part un peu de fatigue, elle n'a pas d'effets secondaires, en tout cas plus de nausées comme avec la chimio.

Chantal à cette chance : l’immunothérapie fonctionne chez elle, mais, hélas, ça ne marche que pour 20% des patients.