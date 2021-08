Son territoire à elle ce sont les algorithmes. Éminente scientifique, classée par le magazine Forbes comme l'une des 40 Françaises les plus influentes dans le monde, Aurélie Jean est également entrepreneuse au pays de l'Intelligence Artificielle.

Aurélie Jean © AFP / Joël Saget

Aurélie Jean ne croit pas au pouvoir malfaisant des robots. Comme Albert Einstein, elle pense que si la science est un outil puissant, l'usage qu'on en fait dépend avant tout de l'homme. Ni technophile, ni technophobe. Aurélie Jean se veut avant tout techno réaliste.

Docteur en sciences, entrepreneuse et ancienne chercheuse au MIT le prestigieux Institut de technologie du Massachussetts, elle est l'une de nos plus brillantes chercheuses. Auteur de plusieurs ouvrages, elle prend souvent la plume pour tenter de nous éclairer sur les enjeux de ces technologies numériques qui font aujourd'hui partie de notre quotidien et milite pour la féminisation de ce secteur encore très masculin.

Un monde mystérieux pour le commun des mortels

Mais on a tort de ne pas s'y intéresser et comprendre, dit elle. La crise sanitaire a d'ailleurs révélé toute l'étendue de notre inculture scientifique : "Cette crise révèle l'inculture scientifique de tout le monde, mais aussi des dirigeants politiques. Ce qui m'a fait un peu peur au cours de cette crise c'est que les gens sont très méfiants envers la science, ont une culture scientifique qui est très pauvre. Ça n'est pas nouveau, mais on en a vu les conséquences durant cette crise, à savoir que les gens ont cru tout et n'importe quoi, que certains médias ont dit tout et n'importe quoi, ont invité des gens qui ont dit tout ou n'importe quoi. Donc, il y a aussi besoin d'une grille de lecture pour aller voir à qui parler et quand. .

Ça démontre qu'il y a encore un énorme travail à faire et c'est notre devoir, pour ne pas dire nos obligations, à nous scientifiques et ingénieurs, de parler de ce qu'on fait, d'expliquer."

Cette inculture scientifique se traduit aussi par une méconnaissance profonde du fonctionnement des algorithmes qui restent en grande partie, pour beaucoup d'entre nous, obscurs. Or, Aurélie Jean en est convaincue : la culture numérique est d'utilité publique.

On interagit quotidiennement, même sans le savoir, avec des algorithmes. Donc, c'est important de comprendre comment ils fonctionnent un minimum.

"Et quand on dit comprendre comment ils fonctionnent, ça ne veut pas dire comprendre les mathématiques sous jacentes. Ça ne veut pas dire comprendre l'ensemble des données sur lesquelles ils ont été entraînés ou calibrés.

C'est assez simple. Il faut comprendre ce qu'est un algorithme et comprendre ce qu'est une donnée. Et à partir de là, essayer de comprendre quelle est notre position, quel rôle on peut avoir par rapport à ces algorithmes et ces données et ainsi, reprendre un peu notre posture vis-à-vis des outils comme par exemple les réseaux sociaux. Les algorithmes qui tournent sur les réseaux sociaux sont des algorithmes de catégorisation. Ils classent les utilisateurs en fonction de similarité statistique dans leur comportement sur les réseaux. Ces classements permettent de suggérer du contenu aux utilisateurs. On peut ainsi très vite être enfermé dans ce qu'on appelle une bulle d'opinion et d'observation.

Si les gens comprennent comment ça fonctionne, ils peuvent utiliser différemment les outils. Par exemple, moi, je vais suivre des comptes avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord ou avec lesquels je n'ai aucune sensibilité émotionnelle ou politique. Mais ça me permet de brouiller les pistes pour avoir du contenu qui ne soit pas forcément le contenu des gens qui me ressemblent."

Wall.e piquera-t-il un jour mon boulot ?

Il y a beaucoup de fantasmes et de craintes autour d'un monde qui serait dirigé par l'intelligence artificielle et par des robots. Aurélie Jean temporise : "Il y a plusieurs types d'intelligence.

L'intelligence analytique

L'intelligence émotionnelle et créative

L'intelligence de situation

Les machines ne maîtrisent que l'intelligence analytique et ne maîtrisent pas l'intelligence émotionnelle ou l'intelligence de situation. Partant de ce principe, il faut comprendre la différence entre l'humain et la machine, pour automatiser les tâches qui devraient être automatisables et garder pour l'humain ce qu'il sait faire, ce que la machine ne sera pas capable de faire. Cela étant dit, même si une machine est capable de faire une tâche parfois, il n'est pas préférable qu'elle le fasse, mais que l'humain le fasse, parce que l'humain va apporter une contribution que la machine n'apporte pas.

Un exemple il y a eu, il y a quelques années, un test dans un hôtel au Japon. Des robots accueillaient les gens. Ça a été une catastrophe alors que le Japon est quand même un pays où la culture du robot est ancrée. L'explication : lorsque vous avez fait un voyage relativement long et que vous arrivez à l'hôtel, vous avez besoin d'un contact humain pour récupérer la clé de votre chambre.

Il y a un siècle, avec la révolution industrielle, il y a eu des changements profonds dans les métiers. La différence c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Petit détail quand même, une étude du Forum économique mondial disait il y a quelques année que 65% des enfants d'aujourd'hui auraient un métier qui n'existent pas encore.

Des transformations morphologiques de la société vont intervenir, mais il ne faut pas être trop dramatique, il ne faut pas faire peur. Il faut plutôt essayer d'expliquer et de trouver la vraie valeur ajoutée de l'humain pour justement valoriser les hommes et les femmes dans leur métier."

Un secteur qui doit se féminiser

C'est l'un des chevaux de bataille d'Aurélie Jean, inciter les jeunes filles à se tourner vers les métiers des sciences et de la tech. Et voici, pour elle, 3 bonnes raisons de le faire :

Si vous allez dans ce milieu des sciences numériques, de l'algorithmique, de l'IA, peu importe le mot que vous mettiez derrière ça, vous allez faire un métier qui est extrêmement stimulant intellectuellement. Vous allez apprendre toute votre vie. C'est un métier grâce auquel vous allez pouvoir avoir de l'impact, c'est à dire que vous allez pouvoir laisser votre empreinte dans ce monde, en modélisant le monde, en créant des outils pour les autres, en taclant des problèmes extrêmement compliqués à fort impact pour la société, pour l'humain, pour l'écologie, etc. Vous avez moyen vraiment de changer le monde. Vous allez bien gagner votre vie et je pense que aujourd'hui, on ne parle pas assez d'argent et on n'en parle surtout pas aux filles. Et vous allez pouvoir avoir une indépendance financière et intellectuelle en même temps.

Et demain ?

Aurélie Jean a développé un outil dont elle rêve qu'il se démocratise rapidement : "Avec des collaborateurs français et israéliens, on a développé une technologie algorithmique d'Intelligence Artificielle pour aller détecter les signaux faibles d'un cancer du sein, ce qu'on appelle la signature tumorale, entre 2 et 3 ans avant qu'on puisse la voir sur une mammographie. Grâce à cet outil, on pourrait éviter des traitements lourds du cancer du sein. On pourrait éviter la mastectomie. On pourrait éviter beaucoup de choses qui permettraient à ces femmes qui ont un cancer du sein de vivre normalement, de ne pas passer à travers des traitements lourds, pénibles, fatigants et qui ont un impact aussi sur leur vie de couple, sur la vie de famille, leur vie personnelle."

Aurélie Jean a publié plusieurs ouvrages, tous aux éditions de l'Observatoire : De l'autre côté de la machine : Voyage d'une scientifique au pays des algorithmes (2019) | L'apprentissage fait la force (2020) | Les algorithmes font ils la loi ? (à paraitre)