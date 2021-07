Dimanche, le milliardaire Richard Branson, propriétaire de Virgin, s'offrira un voyage d'une heure dans l'espace dans un de ses vaisseaux, une semaine avant le fondateur d'Amazon Jeff Bezos. Avant ces deux vols, près de 600 personnes ont réalisé des vols dans l'espace depuis Youri Gagarine en 1961.

Plus de 500 personnes sont parties dans l'espace depuis les débuts de la conquête spatiale © AFP / GORODENKOFF PRODUCTIONS / SCIENCE / GPR / Science Photo Library

Il a devancé de quelques jours le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui quittera l'atmosphère terrestre le 20 juillet prochain à bord de la navette Blue Origin, accompagné notamment de l'aviatrice Wally Funk : le milliardaire Richard Branson sera le premier client privé de sa propre société Virgin Galactic à partir dans l'espace, dimanche (si les conditions météo le permettent). C'est le quatrième vol habité de sa navette, mais jusqu'à présent seuls des membres d'équipage avaient embarqué à bord de l'engin spatial.

Mais avant ces voyageurs d'un nouveau genre, combien ont traversé l'atmosphère (la limite terre-espace étant estimée à 100km d’altitude) pour se rendre dans l'espace depuis Youri Gagarine, qui fut le tout premier, envoyé par l'URSS en 1961 ? Jusqu'à aujourd'hui, on dénombre 546 personnes parties à bord d'une navette (sans compter ceux qui décolleront donc dimanche).

Qui sont les 546 astronautes, cosmonautes, spationautes ou taïkonautes ?

Premier constat : il y a une majorité écrasante d'hommes parmi les personnes qui ont fait des vols spatiaux. On ne compte en effet que 59 femmes, soit un tout petit peu plus de 10% du total des personnes parties dans l'espace. La première d'entre elles est Valentina Terechkova, cosmonaute soviétique, partie en 1963, et actuellement l'Américaine Megan McArthur est à bord de la Station spatiale internationale depuis 77 jours.

Si l'on s'intéresse aux nationalités des personnes qui ont fait le voyage vers l'immensément grand, les vieilles guerres des étoiles ont laissé une trace claire : les États-Unis et l'URSS puis la Russie sont largement en tête. On compte en effet 221 vols américains et 103 si l'on additionne les vols soviétiques (avant 1992) et Russes (depuis 1992). La France arrive en troisième position... mais loin, très loin derrière, avec seulement 19 personnes, suivie par le Japon avec 10 spationautes.

Qui a le plus volé ?

Nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui sont partis plus d'une fois dans l'espace, comme les célèbres Neil Armstrong (en 1966 sur la mission Gemini 8 et évidemment sur Apollo 11 en 1969) et Thomas Pesquet, parti en 2016 puis en 2021. Un autre Français, Jean-François Clervoy, a effectué trois missions en navette. Mais peu sont partis plus de fois : le recordman absolu est un Américain, Chang Diaz Franklin, qui a volé sept fois dans l'espace entre 1986 et 2002, suivi ex-aequo par un autre Américain, Young John et un Russe, Krikalev Sergei, partis six fois chacun.

Krikalev Sergei détient un autre record, celui de la personne qui a passé le plus de temps cumulé dans l'espace, avec 803 jours, 9 heures et 39 minutes de vol au total. Avec 665 jours, l’Américaine Peggy Whitson est la femme qui a passé le plus de temps dans l’espace.

En revanche, en un seul vol, c'est un autre Russe, Polyakov Valeri, qui détient le record, avec un vol qui a duré plus de 14 mois à bord de la station spatiale Mir, entre 1994 et 1995.

Troisième record, celui de la personne qui a passé le plus de temps en sorties extravéhiculaires, c'est-à-dire en dehors des navettes : c'est encore une fois un Russe, Solovyev Anatoly, qui en est le tenant, avec plus de 82h passés à l'extérieur.

Avant Richard Branson et Jeff Bezos, d'autres "amateurs" sont partis dans l'espace dans des conditions particulières : ainsi, en 1985, Jake Garn a embarqué à bord de Discovery... mais en tant qu'homme politique. Il était alors sénateur de l'Utah, et a été invité à bord d'un vol de six jours, en tant que responsable de la commission du Sénat chargée du budget de la NASA.

En 1986, Christa McAuliffe aurait dû être la première ”civile” à aller dans l’espace. Cette professeure de lycée n‘a jamais connu ce privilège : elle faisait partie de la navette Challenger, qui a explosé en vol quelques minutes après son décollage.

En 2001, Dennis Tito fut le premier "touriste de l'espace", en embarquant à bord de la mission Soyouz TM-32, après un difficile entraînement. Son vol a duré un peu plus de 7 jours, avec un arrimage à la Station spatiale internationale.

L'Irano-Américaine Anousheh Ansari, femme d'affaires, elle est considérée comme la première femme touriste spatiale, après avoir embarqué pour 10 jours sur la Station spatiale internationale en 2006, financée par des fonds privés. Elle y a réalisé plusieurs tests et expériences scientifiques.