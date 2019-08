Nombreuses sont les recherches qui ont tenté de trouver des signaux de vies extra-terrestres ! Mais, toujours rien à l'horizon... Si la question des moyens technologiques se pose, l'imaginaire humain, inépuisable, lui, est toujours aussi prégnant dans la société et il est loin d'avoir dit son dernier mot.

Faut-il retrouver son âme d'enfant pour croire suffisamment aux extra-terrestres pour aller les chercher dans la galaxie ? © Maxppp / MG/EFE/Newscom

Roland Lehoucq, astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), invité dans Le Temps d'un Bivouac, nous explique comment la présence d'extra-terrestres serait autant possible qu'impossible en partant du "fameux paradoxe d'Enrico Fermi" qui s'était demandé pourquoi nous n'avions pas encore rencontré de traces extra-terrestres.

Les extra-terrestres ne nous ont pas encore trouvés…

Pour effectuer une expansion spatiale, une potentielle civilisation extra-terrestre devrait être suffisamment avancée pour envisager un tel voyage interstellaire et devait tout simplement aussi en avoir la volonté.

Toutefois, raconte Roland Lehoucq "il leur faudrait 100 millions d'années pour visiter l'ensemble de notre galaxie. À l'échelle humaine, c'est énorme, mais à l'échelle du soleil, ce n'est pas grand-chose. Et il a pu s'en passer des choses avant nous" tant le soleil existe depuis 4,5 milliards d'années et que la vie existe sur terre depuis 3,8 milliards d'années au moins.

Notre soleil fait le tour de la galaxie en 250 millions d'années et notre galaxie existe depuis 10 milliards d'années, donc en 100 millions d'années, il est fort possible que des extra-terrestres se soient essayés à un tel voyage.

Mais d'un autre côté, si ces êtres peuvent avoir existé et peuvent être aussi avancés techniquement, ils auraient pu assez vite remplir la galaxie, laissant derrière eux des traces. Elle aurait alors dû se répandre partout, précise l'astrophysicien, or on n'a encore rien trouvé jusque-là donc, où sont-ils ?

… et les humains n'ont toujours pas découvert les extra-terrestres

Si les extra-terrestres ne nous ont pas encore trouvés, nous autres humains sommes encore plus loin d'en découvrir des traces... En premier lieu lorsque nous raisonnons en termes de durée lumière.

Comme l'explique Roland Lehoucq, "les distances qui nous séparent des différentes étoiles, mêmes les plus proches, sont extrêmement importantes ! En durée lumière, pour venir depuis la Lune vers la Terre, la lumière met plus d'une seconde ; quand elle vient du soleil, elle met 500 secondes ; de Proxima du Centaure, étoile la plus proche après le soleil, la lumière met 4,4 années à la vitesse de la lumière. Autant dire que la durée lumière nous dépasse bien plus qu'on ne le croit et a de quoi nous laisser infiniment dans l'hypothèse !

De fait, atteindre plus rapidement de telles distances à partir de durées humaines nécessite d'avoir des vitesses considérables ! "Si on prend l'exemple des sondes voyagers, celles-ci font, selon Roland Lehoucq, 15 km par seconde, alors que la vitesse de la lumière correspond à 300 000 km par seconde". Nos sondes vont donc 20 000 fois plus lentement que la lumière du soleil. Cela veut dire qu'il faudrait aller 1000 fois plus vite que nous le faisons aujourd'hui !

Autant être clair, on n'a pas l'énergie. Il nous faudrait 10 fois le budget énergétique.

Sans compter l'énergie du mouvement qui devrait correspondre à un million de fois plus d'énergie par kilogramme de vaisseaux que nous n'en avons aujourd'hui. Mais ne dit-on pas justement qu'il faut parfois y croire plus que tout pour qu'un jour on y parvienne peut-être ?

L'imaginaire humain nous joue-t-il des tours ?

- Les extra-terrestres forcément plus évolués que nous

Il est vrai qu'on ne semble chercher et penser une intelligence qui ne pourrait être que technologique.

On part du principe que ces extra-terrestres seraient nous en mieux.

Mais pourquoi la curiosité exploratrice serait-elle universelle ? Pourquoi ne pourraient-ils pas être moins avancés que nous ? Pourquoi auraient-ils cette culture et le souci de découvrir d'autres existences galactiques comme nous ? Pourquoi cela aurait-il un sens pour ceux-ci ? (si ils existent)

Pourquoi, à des années lumières, les potentiels extra-terrestres fabriqueraient-ils des vaisseaux ?

- Continuer à y croire, pour prendre contact ?

Dans la pluralité des mondes, publié en 1686, il ne faisait aucun doute pour Bernard de Fontenay et pour une bonne part de l'imaginaire de l'époque que la Lune était déjà peuplée d'habitants. Après tout, comme la planète était habitée, on pensait qu'il n'y avait aucune raison pour que les autres planètes ne soient pas elles-mêmes habitées.

"La pluralité des mondes", par Bernard de Fontenay, 1686, p 153 / Bibliothèque nationale de France - Gallica

Au XIXe siècle, les premières tentatives (technologiques) pour entrer en contact sont effectuées. On se demande si les potentiels extra-terrestres pourraient eux aussi se signaler. En 1826, le mathématicien, Carl Friedrich Gauss, propose de tracer de très grands triangles-rectangles dans les étendues désertiques de la Sibérie pour qu'ils soient identifiables depuis la Lune et que ce langage artificiel attire l'attention des extra-terrestres.

Au moyen d'ondes électro-magnétiques émises à grande intensité et à grande vitesse, aucune révélation n'a pu être faite depuis les premières expériences en 1967 par Jocelyne Bell. Il s'agissait de tenter de capter des sphères d’information qui gravitent autour de nombreuses planètes, et autour desquelles il aurait pu y avoir des extra-terrestres, encore fallait-il trouver la bonne...

En 1999, l'idée du cosmic call par deux Canadiens, qui consistait à émettre des messages mathématiques via le radiotélescope d'Eupatoria, en Crimée, pour vérifier si les nombres pouvaient être compris de manière universelle...

Et vous, vous y croyez ou pas ?

