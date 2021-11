Un nouveau variant, potentiellement plus contagieux, a été détecté en Afrique du Sud. On ignore encore si "B.1.1.529", autrement appelé "Nu", résiste plus ou autant aux vaccins contre le Covid-19. Par précaution, la France et d'autres pays suspendent les arrivées de voyageurs en provenance de l'Afrique australe.

On ignore également encore si les vaccins, très efficaces contre les précédents variants, le sera autant avec le B.1.1.5.2.9. © AFP / Yao Jianfeng

Les regards sont braqués sur l'Afrique du Sud, et ils sont plutôt inquiets. Comme l'Europe, le pays est confronté à l'arrivée d'une nouvelle vague de Covid-19, mais là-bas, ce n'est pas le seul variant Delta qui est suivi de près. Ce jeudi, les autorités sanitaires sudafricaines ont présenté un nouveau variant nommé B.1.1.529, aussi appelé variant "Nu", considéré comme potentiellement très contagieux. Il représente une nouvelle menace majeure pour le monde entier. Plusieurs pays, dont la France, interdisent les arrivées depuis l'Afrique du Sud. "Le principe de précaution maximale doit s'appliquer", déclare le Premier ministre, Jean Castex.

Plus contagieux que le variant Delta

Ce nouveau variant détecté en Afrique du sud a "un potentiel de propagation très rapide", selon le virologue sudafricain qui a fait l'annonce. Bien plus rapide que le variant Delta, ce nouveau variant serait responsable de la hausse des cas dans le pays ces dernières semaines. Le nombre de nouveaux cas quotidiens a été multiplié environ par dix en trois semaines, avec pour l'instant et heureusement, un nombre de contaminations quotidiennes encore faible à 1 200 nouveaux cas en 24h.

Plus préoccupant : ce nouveau variant présenterait de très nombreuses mutations. "Ce qui nous préoccupe, c'est que ce variant pourrait non seulement avoir une capacité de transmission accrue, mais aussi être capable de contourner certaines parties de notre système immunitaire", a précisé un autre chercheur.

"Celui qui a le plus de mutation n'est pas forcément le plus dangereux"

Faut-il s'en inquiéter ? Pour l'instant non, explique à France Inter le virologue Jean-Michel Pawlotsky : "ça recommence comme l'année dernière où chaque fois qu'on détectait un nouveau variant, on avait la panique à bord. Ce variant là, personne n'en sait rien. Est-il très facilement infectant ? Il faut regarder, mais il n'y a pas de relation mathématique entre le nombre de mutations et les propriétés. Celui qui a le plus de mutation n'est pas forcément le plus dangereux."

L'Organisation mondiale de la santé, qui suit de très près cette découverte, s'est réunie ce vendredi pour donner son avis sur sa dangerosité. Elle estime qu'il faut "plusieurs semaines" encore pour étudier le nouveau variant, sur sa contagiosité et la réponse des vaccins, et de fait déconseille pour l'heure aux pays du monde de prendre des restrictions concernant les voyages.

Pfizer/BioNTech promet d'être en mesure d'ajuster son vaccin

On ignore encore si les vaccins, très efficaces contre les précédents variants, le seront autant avec le B.1.1.529. Le laboratoire BioNTech dit aujourd'hui avoir lancé des études sur ce variant qui "présente des mutations supplémentaires sur la protéine spike", et attend au plus tard les premiers résultats dans deux semaines. Son porte-parole assure que Pfizer/BioNTech est en mesure d'ajuster leur "vaccin en moins de six semaines et livrer de nouvelles doses en 100 jours."

En attendant, l'Afrique du Sud à l'isolement

Toutefois, pour limiter les risques de propagation mondiale, de nombreux pays ont déjà pris des mesures de restrictions sanitaires vis-à-vis de l'Afrique du Sud et ses habitants. Ce vendredi midi, la France vient d'annoncer la suspension des arrivées en provenance d'Afrique australe pour au moins 48h. Une mesure préventive, explique Matignon, pour éviter que ce nouveau variant arrive sur le territoire. Une mesure qui entre en vigueur "aujourd'hui" et "sans délai", même pour les personnes vaccinées, et concerne les sept pays suivants : Afrique du Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibie et Eswatini.

Le ministre de la Santé Olivier Véran estime qu'à ce jour, le B.1.1.5.2.9 "n'a pas été diagnostiqué en Europe" et que les voyageurs en provenance de la région récemment sont invités à réaliser un test PCR et feront l'objet d'une surveillance particulière.

La France rejoint ainsi le Royaume-Uni qui a été le premier à réagir ce jeudi soir, en annonçant l'interdiction d'entrée sur son territoire des voyageurs en provenance d'Afrique du Sud et de cinq autres pays de l'Afrique australe, dès ce vendredi midi. Tous ceux qui arriveront de ces pays seront soumis à une quarantaine dans des hôtels. Ce vendredi matin, par précaution, l'Italie a pris la même interdiction d'entrée sur son territoire à toute personne ayant séjourné en Afrique australe ces deux dernières semaines.

L'Allemagne aussi a pris des mesures : plus question d'accueillir des voyageurs étrangers en provenance d'Afrique du Sud. Le pays contraint les compagnies aériennes à ne faire voyager dans ses appareils qui viennent d'Afrique du Sud à destination de l'Allemagne que des ressortissants allemands. Ils devront à leur arrivée respecter une quarantaine, même s'ils sont vaccinés. Singapour prend également les mêmes dispositions que l'Allemagne. Pour l'instant, seulement quelques cas de ce nouveaux variant ont été détectés hors du continent Africain, à Hong Kong, de voyageurs en provenance d'Afrique du Sud, et aussi en Israël d'une personne vaccinée revenue du Malawi. Deux autres cas sont suspectés et placés à l'isolement.