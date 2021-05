12 émissions choisies parmi les trois grandes thématiques du programme de Sciences et vie de la Terre : le vivant, la planète et le corps humain. De quoi approfondir ses connaissances grâce à des spécialistes de ces notions scientifiques.

LA TERRE, LA VIE ET L'EVOLUTION DU VIVANT

1 - Le premier séquençage du génome humain en février 2001

Il y a 20 ans, on a lu tout l’ADN du génome humain pour la première fois. La découverte la plus inattendue est le nombre de gènes dans le génome humain. Les chercheurs s’attendaient à trouver 100000 gènes dans le génome humain. Et là surprise on a trouvé que 20000 gènes. Autrement dit pas beaucoup plus qu’une mouche !

2- Qu’est-ce que Néandertal nous a transmis génétiquement ?

D’abord un petit retour en arrière : en sortant d’Afrique, notre espèce, Sapiens, a croisé une autre espèce issue d’une sortie d’Afrique plus ancienne : Néandertal. Il s’est éteint il y a environ 35000 ans, mais grâce aux analyses paléo-génétiques on connait son génome.

🎧 ECOUTER | La Chronique de la Terre dans La Terre au carré sur Néandertal

3 - L'histoire de l'humanité racontée par les gènes

Grace à l’ADN on peut analyser notre histoire humaine. L’ADN peut apporter des informations sur les étapes et les différents parcours de nos ancêtres : la sortie d’Afrique, le néolithique avec la domestication et la forte démographie liées à cette période, le peuplement de l'Australie, Neandertal ou Denisova ...

4 - Quand on peut cloner pourquoi le sexe est-il utile pour la reproduction ?

Si la finalité du sexe est de se reproduire, perdurer l’espèce, pourquoi s'embêter à chercher un partenaire, le courtiser, tout mettre en œuvre pour échanger du matériel génétique avec lui et espérer que la fécondation réussisse ? Alors qu’on pourrait tout simplement se dupliquer.

ENJEUX CONTEMORAINS DE LA PLANETE

5 - L’histoire de la Terre dans les rivières de diamants

Avant de scintiller dans les vitrines des joailliers de la place Vendôme ou de la Cinquième avenue, les pierres ont vécu une histoire très agitée en étant soumises à toutes sortes de mécanismes géologiques qui racontent la dynamique de notre planète. Cette histoire de la formation des minéraux s’est déroulée sur des millions voire des milliards d’années dans les grandes profondeurs de la Terre. Que sait-on de ces minéraux qui sont devenus des pierres "précieuses" ?

6 - L'origine des plantes à fleurs

Les plantes à fleurs représentent plus de 90% des espèces de plantes actuelles et leur importance pour les hommes et les animaux est colossale puisqu’elles les nourrissent en produisant graines, feuilles, fruits et légumes... Pourtant, il y a a plus de 300 millions d'années, le monde végétal prospérait et n'avait pas besoin d'elles.

7 - La sensibilité des plantes

Les plantes sont beaucoup plus sensibles à leur environnement qu'on pourrait le croire. De plus en plus d'études montrent qu'à leur manière, elles perçoivent le souffle du vent, le son de l'eau qui coule, ou même l'agression imminente d'un herbivore qui cherche à se nourrir. Les plantes ressentent-elles le stress ? Communiquent-elles entre elles ? Que se disent-elles ? Qu'entendent-elles ? A la découverte de la communication dans la nature.

8 - Le réchauffement climatique, un bouleversement déjà en cours pour les écosystèmes et les populations

Dans quelle mesure le dérèglement climatique affecte-t-il déjà les paysages, les écosystèmes et les populations à la surface du globe ? A quoi faut-il s’attendre dans les années à venir ? Qu’est ce qui est devenu inéluctable et qu’est-ce qui peut encore être évité ? Etat des lieux.

🎧 ECOUTER | Le réchauffement climatique, un bouleversement déjà en cours pour les écosystèmes et les populations dans Le temps d'un bivouac

9 - Les glaciers sentinelles du climat

Les glaciers méritent une attention particulière en climatologie, car ce sont des indicateurs remarquables des changements climatiques. Ils permettent d’avoir une idée globale des variations du climat à l’échelle de la planète dans les régions de haute montagne. Néanmoins, leur sensibilité peut être très différente suivant les régions et il est fondamental d’étudier en détail leurs réponses aux conditions climatiques avant d’en tirer de fermes conclusions sur les variations climatiques qui sont la cause de leurs fluctuations

🎧 ECOUTER | Les glaciers sentinelles du climat dans La Terre au carré

FONCTIONNEMENT DU CORPS HUMAIN

10 - Les petites bizarreries du corps humain

Evolution et sélection naturelle donnent parfois quelques anomalies, dysfonctionnements et défauts de conception. Qu’ils s’agissent de nos yeux, de notre cou, de nos os, de notre dos, de nos sinus, de notre système reproducteur, de notre bipédie ou de notre régime alimentaire, notre corps humain est loin d’être une machine bien huilée…

🎧 ECOUTER | Grand bien vous fasse sur le corps humain

11 - Parlez-vous cerveau ?

Créativité, conscience de soi, code neural ou mémoire... France Inter a consacré un podcast entier à cet organe principal du système nerveux central : parlez-vous cerveau. Le neurologue Lionel Naccache y décortique toutes ses facettes.

12 - Les mystères du cerveau

Comment fonctionne notre cerveau? Comment d’un réseau de cellules naissent nos pensées, nos souvenirs et nos rêves ? De jour comme de nuit, notre cerveau fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, quelle que soit la tâche que nous accomplissons. Même quand nous ne "pensons à rien", il passe son temps à anticiper toutes les situations possibles à partir des informations qu'il reçoit de nos sens ou de notre mémoire. Et si nous pensons que notre cerveau dirige notre corps, c'est bien souvent l'inverse que nous constatons...