C'est le 3e échouage aussi important en Nouvelle-Zélande.

Les baleines échouées en Nouvelle-Zélande © Reuters / Anthony Phelps

Les baleines sont mortes malgré les efforts de centaines de volontaires pour les secourir.

Ce sont des baleines-pilotes, appelées également globicéphales, sont arrivées sur la plage de Farewell Spit dans la région de Golden Bay, dans l'extrême nord de l'île du Sud, l'une des deux principales îles qui forment la Nouvelle-Zélande.

Environ 70% d'entre elles étaient déjà mortes. Environ 500 volontaires se sont alors affairés pour repousser les survivantes vers le large. En général les baleines qu'ils ont réussi à repousser vers le large sont revenues s'échouer.

D'autres groupes de baleine pourraient suivre selon les autorités locales.

Ces globicéphales peuvent peser jusqu'à deux tonnes et mesurer jusqu'à six mètres de long. C'est l'espèce de baleines la plus répandue dans les eaux néo-zélandaises.

Les volontaires ont essayées de repousser les baleines vers le large © Reuters / Anthony Phelps

Dans le passé, des baleines qui se sont échouées à répétition, s'affaiblissant à chaque fois, ont dû être euthanasiées.

L'échouage le plus massif recensé en Nouvelle-Zélande s'était produit en 1918, lorsqu'un millier de baleines étaient arrivées sur les îles Chatham, suivi par l'échouage de 450 cétacés à Auckland en 1985.

La plage de Farewell Spit est régulièrement le théâtre d'échouages de globicéphales. Neuf au moins se sont produits au cours des dix dernières années.

Le lieu d'échouage des baleines en Nouvelle-Zélande © AFP / AFP

Le mystère de l'échouage des baleines

Selon les scientifiques il n'y a pas d'explication à ce phénomène, la géographie sous-marine du lieu serait en cause. Les baleines aurait du mal à ressortir de cette zone peu profonde.

D'après la commission baleinière internationale (CBI), les échouages de baleines peuvent s'expliquer par des raisons naturelles - âge ou maladie - ou par des perturbations liées aux activités humaines, comme la dégradation de l'environnement, des collisions avec des bateaux.

L'échouage en 2008 d'une centaine de dauphins d'Electre à Madagascar avait été imputé par la CBI, pour la première fois, à un sonar de cartographie à haute fréquence destiné à la recherche pétrolière -- utilisé par la compagnie ExxonMobil. Le géant pétrolier avait contesté ces conclusions.

L'un des échouages les plus importants du siècle dernier s'est produit en octobre 1946 quand 835 fausses orques s'étaient retrouvées sur la terre ferme près de Mar del Plata en Argentine.