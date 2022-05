Alors qu’est diffusé le documentaire « L'abominable mystère des fleurs » sur France 5, retour avec deux spécialistes du développement des plantes sur un phénomène pas si connu : l’action des fleurs pour se faire butiner.

Parfum, couleur, tout est bon pour faire venir l'insecte pollinisateur © Getty / Grederic Gombert

Edwige Moyroud est spécialiste du développement et de l’évolution moléculaire des plantes à fleurs à Cambridge et François Parcy est généticien moléculaire, spécialiste du développement floral au CNRS et à l’Université Grenoble Alpes. Invités de l’émission La Terre au carré, ces spécialistes ont expliqué les moyens de « séduction » employés par les fleurs au micro de Mathieu Vidard et Camille Crosnier.

On l’a appris à l’école : lorsqu'un grain de pollen est déposé sur le pistil d'une fleur de la même espèce, cela permet la fécondation d'un ovule puis la formation d'un fruit contenant des graines. François Parcy précise : « Il existe des plantes à fleurs, comme le blé par exemple, qui n'ont pas besoin d'insectes pour être fécondées. Il en existe d’autres qui, si elles n'ont pas été fécondées par un insecte, mettent une sorte de mécanisme de secours qui fait qu'elles sont finalement capables de s'auto-féconder. » Mais ce n’est pas la majorité. Dans leur ensemble, les fleurs ont besoin d’être fécondées.

Pour cela, Edwige Moyroud raconte que, au cours de l’évolution des fleurs, « beaucoup de décorations ont été ajoutées. Parmi elles : les pétales. Ils rendent les fleurs particulièrement attrayantes et visibles. Ce sont des outils de communication extraordinaires qui permet aux fleurs de communiquer avec les insectes, et de manipuler leur comportement. Cela leur permet d'être très sélectives, et de s'assurer de leur reproduction en attirant des transporteurs de pollen. » Certaines utilisent même des couleurs iridescentes, qui changent en fonction de la lumière.

Le cas particulier des orchidées

Les orchidées sont les championnes de la séduction. François Parcy explique leur fonctionnement : « Elles ont un gros pétale qu'on appelle le labellum. Chez certaines espèces il ressemble à un insecte. Donc les mâles croient voir une femelle et essayent de copuler avec. C’est la « pseudo-copulation ». Il y a même sur la fleur un appendice qui ressemble à l'appendice génital des femelles et sur laquelle le mâle se positionne. Et il se positionne tellement bien qu'il va charger le pollen sur des sortes d'antennes. »

Après les couleurs, le son

Extrait du documentaire L'abominable mystère des fleurs : « A l’université de Tel-Aviv, on a fait des tests. Quand on met aux fleurs un son de la chauve-souris, cela n’a aucun effet sur les fleurs. Mais si on diffuse le bourdonnement d’une abeille, la fleur réagit et produit 20 % de sucre en plus. »

François Parcy prévient : « Cet aspect de la recherche est récent. On marche un peu sur des œufs. Mais les chercheurs qui ont fait cet essai en Israël se sont rendu compte que les vibrations augmentent le taux de sucre du nectar. Ils ont aussi compris que c'était les pétales qui vibraient, et qu’il existe des fréquences particulières à l'origine des vibrations. Mais il faut attendre que ce soit étayé par plus de recherches pour faire une loi générale et dire oui : « Les fleurs ont des oreilles et les insectes parlent aux fleurs ».

Le parfum

Parmi les armes de séduction massive de la plante on pourrait parler du parfum. Il est l’une des façons d'être reconnu à distance et de nuit. L’Arum Titan, ou la raflaisie sentent vraiment très mauvais. Car comme le précise François Parcy : « Le principal est que les insectes aiment cette odeur-là, pas les hommes ! »

