Dans dernier son ouvrage, le philosophe Bruno Latour invite à "l'émergence d'une classe écologique consciente et fière d’elle-même." Il n'hésite pas à parler d'une nouvelle lutte des classes. Dans "La Terre au Carré", il rappelle qu'il y a urgence à donner plus de consistance et plus d’autonomie à l’écologie.

Bruno Latour © AFP / Joël Saget

Plus une journée sans que la catastrophe écologique ne soit évoquée dans l'actualité, que ce soit sur le front du climat, de l'énergie ou de la biodiversité. Sur nos petits écrans, “Don’t Look Up” le film d'Adam McKay qui dénonce le déni face à l’urgence climatique est l'une des meilleures audiences de la plateforme Netflix. Et pourtant, il n'existe pour le moment aucune mobilisation à la hauteur des problèmes.

Dans un livre qui vient de paraitre, co-écrit avec le doctorant Nicolas Schultz, qu'il présente comme un "mémo et certainement pas un essai", le philosophe Bruno Latour pose un certains nombres de questions. Quelle est donc la source de cette inertie ? Comment pourrait-on agir collectivement pour remédier à l'impuissance politique face au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité ?

Changer notre façon de penser

Et si nous avions regardé les choses à l'envers jusque là et que ce virus nous renvoie à notre condition d'être dépendants d'un tout : "on n'est pas habitués à se considérer comme dépendants, explique Bruno Latour. Concevoir différemment le rapport avec les vivants, c'est concevoir différemment la philosophie politique."

C'est le cœur du problème, aux yeux du philosophe : l'inversion de la question de l'autonomie. "Les gens ont été très surpris que le virus mute alors que c'est une évidence pour n'importe quel virologue, pour n'importe quel bactériologue. C'est parce que les virus mutent qu'ils ont construit le monde dans lequel nous vivons. Il y a une vraie consistance nouvelle du monde dans lequel nous nous trouvons. Et c'est ça qui désoriente la politique parce que la politique considérait que nous étions dans un monde d'objets qu'on pouvait maîtriser."

Il va donc falloir changer. C'est une fois que l'on a dit ça que les chose se compliquent : "Le monde fabriqué par les vivants à l'intérieur duquel nous nous trouvons, dont le virus est un exemple particulier, nous oblige à changer nos idées." Mais le philosophe est lucide : "Qui va vouloir changer de philosophie et dire 'la nature n'est pas extérieure, etc' ? Ça nous intéresse, nous les philosophes, mais ça n'intéresse pas le grand public. Tandis que si on vous dit : le problème dans lequel vous êtes, si vous voulez une bonne vie, c'est que le monde soit habitable.

C'est quand même évident que c'est ça que vous voulez laisser à vos enfants : un monde habitable.

Le fait de vivre dans un monde habitable et d'avoir des enfants et des descendants qui sont eux-mêmes dans un monde encore plus habitable, explique cette situation d'inquiétude générale dans laquelle nous nous trouvons, où tout le monde se dit d'une façon ou d'une autre : est-ce que je vais durer ?"

Là où nous nous serions trompés, c'est en considérant que les questions d'environnement sont extérieures. "Elles sont à l'intérieur des questions existentielles les plus profondes que les gens se posent, martèle Bruno Latour. Quand on vient me dire 'c'est des questions élitistes', ça me fait rigoler parce que s'il y a bien des questions qui sont communes à tout le monde, à toutes les classes, ce sont celles-là."

Pour le coup, de l'extrême-droite à l'extrême-gauche, du haut en bas, la question c'est 'Est-ce que je vais durer ? Est ce que je vais avoir un monde demain ?'

Catastrophisme ? Non, affirme Bruno Latour, mais une inquiétude qui bouleverse la politique actuelle : "Cela explique d'ailleurs pourquoi la politique en ce moment est aussi vide. Parce que ces questions fondamentales ne sont pas prises au sérieux."

Vers une prise de pouvoir écologiste

Aurait-il fallu faire tout ce travail préalablement ? Sans aucun doute, même si le philosophe reconnait que les questions écologiques sont nouvelles et que personne n'avait à se préoccuper, dans les partis politiques, jusque dans les années 1980, de la question du climat, de la question de la biodiversité et de la question de l'habitabilité de la Terre.

Jusqu'ici, ces questions paraissaient extérieures puisqu'on les appelait 'Environnement'.

"Pendant le 20e siècle, on n'a pas travaillé ces questions." Des précurseurs, des expérimentateurs, des philosophes, des activistes ont travaillé sur ces questions, mais la question de la prise du pouvoir n'a pas été tout de suite centrale puisque très largement ils étaient considérés comme des marginaux. "C'est ça qui est très intéressant. Il a fallu qu'on se dise brusquement en les regardant, 'Mais au fond, c'est eux qui avaient raison et c'est vers ça qu'il faut aller', même s'il y a beaucoup d'expérience qui ne vont pas réussir."

Dans son ouvrage, Bruno Latour invite à "l'émergence d'une classe écologique consciente et fière d’elle-même." Il y parle d'un travail de réflexions autour de 75 questions auxquelles, affirme-t-il, il n'a pas la réponse : "C'est une inversion du rapport de classe que nous essayons de proposer.

Ce qui est très intéressant quand on fait les ateliers, c'est que dès qu'on commence par le bas, on a une définition différente des territoires. Du coup, on a une définition différente des intérêts. Quand ils commencent à décrire leur situation réelle, les gens établissent des connexions de proche en proche, tout à fait différente. Du coup, ils se trouvent des alliés tout à fait nouveaux et des ennemis tout à fait nouveaux et précis surtout, et c'est ce travail là de base, qui redonne confiance dans la politique et qui est, dans toute l'histoire des mouvements sociaux, le point de départ."

📖 "Mémo sur la nouvelle classe écologique. Comment faire émerger une classe écologique consciente et fière d’elle-même" de Bruno Latour avec Nikolaj Schultz,publié aux Editions de la Découverte /Les empêcheurs de penser en rond.