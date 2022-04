Une étude menée en France associant immunothérapie et chimiothérapie avant une chirurgie du poumon, montre une réduction importante des risques de rechute. Une innovation thérapeutique qui suscite l'espoir dans le traitement du cancer du poumon.

Avec ce traitement néo-adjuvant associant de l’immunothérapie avec de la chimiothérapie, le risque de rechute diminue considérablement. © Getty

C'est une annonce qui représente un formidable espoir pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon, le troisième cancer le plus fréquent en France, mais aussi le plus meurtrier. Un tiers de ces malades qui ont un cancer sans métastases -15.000 patients sur les 46.000 malades de cancer du poumon recensés chaque année en France- sont concernés par ce nouveau traitement qui améliore significativement la survie et réduit le risque de récidive.

Le risque de rechute limité

Actuellement, les cancers du poumon non métastatiques, localisés et opérables (le CPNPC, cancer du poumon non à petites cellules) sont traités d'abord par chirurgie, suivi d'une chimiothérapie. Un traitement dit curatif mais éprouvant et pas forcément efficace à long terme. 30 à 55% des patients guéris développent une récidive.

Depuis 2017, le professeur Nicolas Girard et ses équipes de l'institut du Thorax Curie-Montsouris développent l'étude d'un traitement avant la chirurgie : trois cures d'une combinaison d'immunothérapie et de chimiothérapie. Deux mois de traitement qui changent complétement la donne et dont le professeur Girard a pu présenter les résultats le lundi 11 avril lors du congrès de l'AACR à la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis) : "Cinq ans après avoir débuté notre étude, je suis aujourd’hui très heureux de présenter les résultats de phase 3 qui changent véritablement la donne pour nos patients. Désormais, avec ce traitement néo-adjuvant associant de l’immunothérapie avec de la chimiothérapie, nous diminuons considérablement ce risque de rechute et améliorons la survie des patients."

Des effets secondaires réduits

Les premiers résultats montrent en effet que ce nouveau protocole réduit de 37% le risque de récidive de la maladie. La survie des patients est également améliorée, avec une réduction du risque de décès de 43%. Pour un quart des patients (24%), il n'y a même plus de cellules cancéreuses dans ce qui est enlevé lors de la chirurgie contre seulement 2% des patients ayant reçu une chimiothérapie seule.

Bénéfice inattendu supplémentaire, les effets secondaires sont aussi diminués. "Nous n'avons pas d'augmentation des effets secondaires car le traitement est délivré sur un temps très court, seulement trois doses en deux mois. Par ailleurs, on a même moins de complications chirurgicales parce que, grâce à l'immunothérapie, on a aussi une diminution de la taille des tumeurs et donc ça facilite le geste chirurgical" explique le professeur Girard.

Ce nouveau protocole a été validé le 2 mars aux Etats-Unis par la Food and Drug Administration. En France, il est encore au stade de l'étude mais l'oncologue Nicolas Girard espère pouvoir en faire bientôt bénéficier l'ensemble des malades concernés au titre de l'accès précoce.