Le microbiologiste marseillais, qui avait testé l'hydroxychloroquine sur une vingtaine de patients dans un premier temps, a publié vendredi de nouveaux résultats qui confirmeraient l'efficacité du médicament. Mais certains professionnels de santé appellent toujours à la prudence.

File d'attente devant l'IHU Méditerranée Infection de Marseille pour tester la choloroquine © Maxppp / Sébastien Noger

Alors que la chloroquine et son analogue, l'hydroxychloroquine, déchaînent les passions, l'infectiologue marseillais Didier Raoult a publié ce vendredi les résultats d'une nouvelle étude. Celle-ci, qui n'a pas fait l'objet d'une relecture par les pairs et dont on ne sait pas à quelles revues scientifiques l'équipe de Marseille compte la proposer, a inclus 80 patients, dont 6 étaient déjà dans le premier groupe testé.

Sur ces 80 patients dont la moyenne d'âge est de 52 ans, 54% présentaient les premiers symptômes du Covid-19 : mal de gorge, nez qui coule, toux. 41% étaient plus atteints, souffrant de bronchites ou pneumonies. Tous ont reçu pendant trois jours minimum, mais jusqu'à 10 jours, du Plaquenil (la fameuse hydroxychloroquine) associé à un antibiotique, l'azithromycine.

Pas de groupe contrôle

Comme la première, cette nouvelle étude comporte des limites : il n'y a pas de groupe contrôle, c'est à dire de personnes qui, en parallèle, n'auraient pris qu'un placebo ou rien du tout. Cette comparaison permet pourtant d'objectiver le résultat. Sinon on ne sait pas si, spontanément, les personnes malades ne vont pas guérir.

Conclusion de ce nouvel essai : huit jours après le début du traitement, la charge virale était négative chez 93% des malades. Un succès pour l'équipe du professeur Raoult, pour qui l'urgence actuelle est de soigner et surtout d'éviter que les patients avec pneumonie évoluent vers une situation plus grave, car bien souvent ils ne s'en sortent pas.

Le microbiologiste estime donc que faire diminuer la quantité de virus dans l'organisme est essentiel. Et en ce sens, avec les 80 personnes reçues dans son Institut, il ne fournit certes pas une étude scientifique, mais il affirme qu'il fait mieux qu'avec les autres traitements testés.

Trois patients inclus dans l'essai sont actuellement en soins intensifs. Un est décédé. Ça fait 5% de son groupe. À leur arrivée, aucun n'était vraiment en état très grave, alors que c'est précisément à ces personnes en état grave que les autorités ont accepté de réserver l'hydroxychloroquine.