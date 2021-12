L'Agence européenne des médicaments et la Commission européenne ont donné leur feu vert pour l'utilisation du vaccin produit par le laboratoire américain Novavax. Qu'est-ce que ce sérum ? Comment fonctionne-t-il ? Est-il efficace contre le variant Omicron ? Quand sera-t-il disponible ? Nous faisons le point.

Cinq vaccins sont désormais autorisés dans l'Union Européenne pour prévenir le Covid-19 chez les plus de 18 ans. Ce 20 décembre, l'Agence européenne des médicaments (et plus spécifiquement son "comité des médicaments à usage humain") a autorisé la commercialisation du vaccin Nuvaxovid, de la firme américaine Novavax. Quelles sont ses caractéristiques ? Réponse en 4 points.

Qu'est-ce que ce nouveau vaccin ?

Le sérum, baptisé Nuvaxovid dans l'Union Européenne et Covovax dans les Pays du Sud, est produit par l'entreprise américaine Novavax. Il s'injecte en deux doses, et devrait notamment être utilisé comme dose de rappel dans l'Union Européenne.

C'est une addition bienvenue à l'arsenal pour protéger les Européens,

a salué la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, dans un communiqué. Peu de temps après l'autorisation par l'Agence européenne des médicaments, la Commission européenne a à son tour donné son aval pour l'utilisation du Novavax chez les adultes. "Puisse-t-il être un solide encouragement pour les non-vaccinés ou ceux qui n'ont pas fait leur rappel!", a complété Von der Leyen.

Quelle technologie utilise-t-il ?

Novavax pourrait en effet constituer une alternative pour les européens réticents à s'injecter les vaccins Moderna et Pfizer, selon l'entreprise qui le produit. Ce vaccin dit "sous-unitaire", n'utilise pas la technologie à ARN Messager, mais une technologie plus classique, à base de protéines. Concrètement, le sérum contient de minuscules fragments produits en laboratoire et similaires à la protéine trouvée à la surface de "Spike" (la protéine du Covid-19), ainsi qu'un adjuvant", une substance qui aide à renforcer la réponse immunitaire de l'organisme. Cette technologie a déjà été largement expérimentée, notamment dans la production des vaccins contre l'hépatite B et la coqueluche, utilisés depuis plusieurs décennies.

Le vaccin de Novavax "soutiendra les campagnes de vaccination dans les États membres de l'UE pendant une phase cruciale de la pandémie", a souligné l'EMA, alors que le variant Omicron particulièrement contagieux gagne du terrain.

Est-il efficace contre les variants ?

Les principaux essais cliniques menés avec Novavax (l'un en Grande-Bretagne et l'autre aux États-Unis et au Mexique) et impliquant plus de 45 000 personnes, ont montré respectivement 89% et 90% d'efficacité "pour réduire le nombre de cas symptomatiques de Covid". Des chiffres similaires à ceux fournis par les autres laboratoires.

Lorsque ces essais ont été réalisés, les variants Alpha et Beta "étaient les souches virales les plus courantes", indique l'EMA. Toutefois, elle note qu' "il existe actuellement des données limitées sur l'efficacité du Nuvaxovid contre d'autres variants préoccupants", comme Delta et Omicron. Comme pour les autres vaccins, il faudra donc attendre de futures études pour juger de son efficacité contre les nouveaux variants.

Quand sera-t-il disponible ?

Il est encore trop tôt pour le dire. Avant même son approbation, la Commission européenne avait conclut un contrat avec Novavax pour l'achat anticipé de 200 millions de doses de vaccin. "Les États membres pourront acheter jusqu'à 100 millions de doses du vaccin Novavax, avec une option pour 100 millions de doses supplémentaires, en 2021, 2022 et 2023", précise l'institution sur son site.

Toutefois, l'entreprise fait face à des difficultés de production, rapporte Libération. Par ailleurs, les doses de Novavax pourraient être directement livrées aux pays en voie de développement, dans le cadre de la campagne de dons de vaccins "Covax", lancée par l'OMS. Le Novavax présente en effet l'avantage d'une conservation aisée : dans un réfrigérateur classique, entre 2 et 8°C. D'autres pays ont déjà autorisé son utilisation, comme l'Indonésie ou les Philippines.