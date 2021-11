La Russie a testé lundi un missile contre l’un de ses vieux satellites, créant un nuage de débris à une altitude proche de celle de la Station spatiale internationale, mettant ainsi en danger l’équipage de l’ISS.

Les sept astronautes de la Station spatiale internationale ont été obligés de regagner lundi les vaisseaux pour se préparer à une éventuelle évacuation d’urgence. © AFP

Ils ont dû se mettre à l’abri à plusieurs reprises. Les sept astronautes qui composent actuellement les équipages de la Station spatiale internationale ont été obligés de regagner lundi les vaisseaux (le Soyuz pour les deux russes et un américain et le Crew Dragon de SpaceX pour trois américains et l’allemand Matthias Maurer) pour se préparer à une éventuelle évacuation d’urgence. La raison ? La Russie a tiré un missile sur l’un de ses vieux satellites, provoquant une pluie de débris qui menaçait l'ISS. Un “essai militaire”, selon les États-Unis, mettant en lumière les risques d’une militarisation de l’espace.

Que s’est-il passé ?

La Russie a reconnu avoir effectué un tir d'essai contre l'un de ses vieux satellites en orbite. "Le 15 novembre, le ministère russe de la Défense a mené avec succès un test à l'issue duquel l'engin spatial Tselina-D, en orbite depuis 1982 et inactif, a été détruit", a indiqué l'armée russe dans un communiqué.

Le tir aurait généré, selon le système américain de suivi de la pollution spatiale, le plus perfectionné, un nuage de plus de 1.500 débris orbitaux traçables “et va probablement générer des centaines de milliers de morceaux plus petits”, d’après le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Ces débris évoluaient alors entre 440 et 520 km d'altitude, tandis que l’ISS stationne à 450 km d’altitude, croisant donc le nuage de débris toutes les 90 minutes.

Comment les membres de l’ISS ont dû réagir ?

Après le tir, les sept personnes à bord de l’ISS ont dû se réfugier dans les vaisseaux, en cas de besoin d’une évacuation d’urgence. Car en cas de collision massive entre les débris et l'ISS, les astronautes et cosmonautes doivent pouvoir rapidement se désamarrer de la station, s'en éloigner et mettre le cap sur la Terre.

Une fois l'alerte passée, le centre de contrôle les a autorisés à ressortir mais en leur demandant de fermer certains sas de l'ISS, pour condamner temporairement des modules. Pendant une bonne partie de la journée d’hier, l'équipage a vécu les yeux rivés sur la montre et cette alerte, toutes les 90 minutes. Les astronautes ont ensuite été guidés pour poursuivre un semblant d'activité avant d'être autorisés à aller dormir.

Quel est le danger pour l’ISS ?

Ces débris, qui viennent s'ajouter aux milliers déjà répertoriés, vont mettre des années voire des décennies à retomber sur Terre. Ils menacent donc de façon permanente, à la fois la station habitée mais aussi (et surtout) les autres satellites en orbite.

La vitesse de l’ISS, plus de 25.000 km/h, fait du moindre débris un projectile destructeur, pour les panneaux solaires, le blindage de l’ISS ou les hublots. La moindre fissure ou le moindre petit trou peuvent provoquer une fuite et donc une dépressurisation des modules habitables.

La constellation de satellites d’Elon Musk, Starlink, a notamment été vivement critiquée à ce titre car, en envoyant des milliers voire des dizaines de milliers de satellites supplémentaires dans l’espace, on augmente statistiquement les débris, une fois ces engins arrivés en fin de vie, si on ne les “désorbite” pas.

C'est la descente lente vers la Terre par l'effet de gravité qui permet la destruction de ces débris lors de la traversée de l'atmosphère, par frottement de ces morceaux. Mais plus ils sont hauts, plus le temps de descente est long.

Comment les Etats-Unis ont-ils réagi ?

“La Russie a conduit de façon irresponsable un test destructeur de missile antisatellite à ascension directe à l'encontre de l'un de ses propres satellites”, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué. “Les débris créés par ce test dangereux et irresponsable menaceront désormais pour les décennies à venir les satellites et autres objets spatiaux vitaux pour la sécurité, l'économie, et les intérêts scientifiques d'autres nations”, a-t-il accusé, promettant de chercher une façon de “répondre à cet acte irresponsable”.

“Je suis scandalisé par cette action irresponsable et déstabilisatrice”, a estimé pour sa part le patron de l'agence spatiale américaine, Bill Nelson. “Il est impensable que la Russie mette en danger non seulement les astronautes américains et des partenaires internationaux dans l'ISS, mais aussi ses propres cosmonautes.”

Le Pentagone a lui déclaré travailler “activement pour caractériser le champ de débris”. Il s'agit notamment d'identifier la trajectoire de chacun des objets, afin de tracer les menaces de collision potentielles.

Pourquoi les Américains parlent-ils d’un “essai militaire” ?

Des tirs antisatellites ont déjà été menés par seulement quatre nations (Etats-Unis, Chine, Inde avec des cibles précises et la Russie sans cible jusqu’ici) . Les débris générés deviennent de dangereux projectiles qui peuvent alors notamment heurter les milliers d'autres satellites en orbite, sur lesquels les pays comptent pour de très nombreuses activités, par exemple de communication ou encore de localisation. Ainsi, pouvoir détruire des satellites d'autres pays peut donc se révéler un atout militaire stratégique.

Selon plusieurs spécialistes interrogés par l’Agence France-Presse, le satellite détruit par la Russie n’était plus actif depuis longtemps et sa destruction n’était pas absolument nécessaire, ce qui laisse penser à un test militaire.

Que répond la Russie ?

Moscou a jugé mardi infondées et “hypocrites” les accusations américaines. “Déclarer que la Fédération de Russie crée des risques pour l'exploitation à des fins civiles de l'espace est pour le moins hypocrite. Il n'y a aucun fait en ce sens”, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Ce dernier a estimé que les Etats-Unis “ignorent les propositions de la Russie et de la Chine en vue d'un accord international pour empêcher une course aux armements dans l'espace”.

Pour sa part, l'agence spatiale russe Roscosmos s'est bornée elle à dire que sa “priorité principale” était la sécurité de l'ISS et de son équipage. “Seuls des efforts communs de toutes les puissances spatiales pourront assurer une coexistence aussi sûre que possible et les opérations dans le domaine spatial”, a indiqué Roscosmos dans un communiqué.