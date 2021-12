Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 augmente toujours, mais cette augmentation ralentit sérieusement, selon les dernières données de Santé publique France.

Le pic de la cinquième vaque pourrait être atteint au moment des fêtes de Noël © AFP / Martin Lelievre

Est-ce le pic de la cinquième vague de Covid dont on voit poindre le nez ? C’est ce que laissait entendre le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans les colonnes du Parisien ce week-end. Un discours rassurant, qui fait suite aux déclarations, mardi sur France Inter, du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui expliquait que l’on semblait assister au "début d’un ralentissement de la progression de l’épidémie". Près d’une semaine plus tard, les données de Santé publique France lui donnent raison. L'augmentation quotidienne du nombre de nouveaux cas de Covid-19 est chaque jour un peu moins forte depuis la fin novembre.

Le taux de croissance du nombre de cas de moins en moins fort...

Cela signifie, comme nous l'avons déjà expliqué, que le nombre de cas positifs au Covid-19 progresse toujours... mais plus lentement. Depuis la mi-novembre, on constate effectivement un taux de croissance de moins en moins important, allant de 70 à 80% d'augmentation en sept jours à 15% de hausse en sept jours en fin de semaine dernière.

... même si l'on compte toujours un nombre élevé de nouveaux cas quotidiens

Ce dimanche, on dénombrait encore 43 848 nouveaux cas détectés en France ces dernières 24 heures, soit légèrement plus de 1 500 supplémentaires comparé au dimanche 5 décembre. Pour un rendu précis de la situation, il faut regarder les contaminations en moyenne glissante sur sept jours : on monte à 48 775 au 12 décembre. Pour rappel, au tout début de la cinquième vague début novembre, les dépistages positifs évoluaient autour de 5 000.

L'incidence commence à ralentir, mais frôle un record

Au pic de la deuxième vague en novembre 2020, le taux d’incidence était monté à 501,5 nouveaux cas en moyenne chaque semaine pour 100 000 habitants, soit plus de 10 fois le seuil d’alerte fixé à 50. Ce seuil d’alerte, en tout début de cinquième vague a été dépassé à la fin du mois d’octobre et il est en passe d’atteindre le record de novembre 2020.

Il est actuellement à 501,3 nouveaux cas hebdomadaires en moyenne pour 100 000 habitants. Mais si on jette un œil plus précis à la courbe d’évolution de cette incidence, on peut observer que sa croissance semble ralentir, avec une progression par paliers de plus en plus courts.

Le R en baisse

La bonne nouvelle, c’est que le taux de reproduction (qui indique combien de personnes en moyennes sont contaminées par une personne malade) continue aussi de diminuer. Selon les données hebdomadaires de Santé publique France, il était de 1,55 la semaine du 22 novembre, puis 1,42 la semaine du 29 novembre. Il faudra attendre le prochain point des autorités sanitaires jeudi pour confirmer la dynamique, mais d’après CovidTracker qui effectue ses propres calculs, le R serait déjà redescendu à 1,39 au 12 décembre.

Les tests Covid de moins en moins positifs

Ce dernier indicateur traduit là-aussi ce qui ressemble à un ralentissement de l’épidémie. Le nombre de test positifs augmente toujours mais de plus en plus lentement depuis le début du mois de décembre : 5,95% le 3 décembre et autour de 6,1 entre le 7 et le 9 décembre. On teste un peu moins de 800 000 personnes en France, ce qui est élevé et correspond au niveau atteint cet été au moment de l’extension du pass sanitaire.

L'incidence des plus âgés en baisse

Enfin, comme le note notre confrère du Parisien, l'incidence des plus âgés a commencé à baisser ces jours-ci notamment chez les 80-89 ans et les 60-69 ans, tandis qu'elle reste très haute de 0 à 60 ans, au-dessus de 400 cas pour 100.000 habitants et même au-dessus de 600 cas pour 100.000 habitants chez les 0-9 ans, les 30-39 ans notamment.