Nous avons tous fait l'expérience de bien-être en se promenant dans la nature. Cette impression est-elle confirmée par la science ? De quelle façon l'environnement naturel agit-il sur le cerveau ? Éléments de réponse avec Michel Le Van Quyen chercheur à L'INSERM.

Comment la nature nous fait-elle du bien ? © Getty / d3sign

Frappé par le manque de nature pendant le premier confinement, le chercheur à l'INSERM Michel Le Van Quyen s'est s'intéressé aux recherches scientifiques sur les effets bénéfiques de la nature sur notre cerveau. Invité de l'émission La Terre au carré de Mathieu Vidard avec Camille Crosnier, il a fait part de ses trouvailles.

La nature : quels bienfaits ?

Michel Le Van Quyen a expliqué : "Dans les grandes villes, le risque de maladies psychiatriques, de troubles de l'humeur et d'anxiété augmente de 30 %. Une grande étude hollandaise en 2009, a épluché les dossiers médicaux de 350.000 personnes.

Elle a révélé que la bonne santé, et la bonne santé mentale en particulier, diminue avec la distance qui sépare le domicile des parcs urbains. Au-delà de 400 mètres, il existe un risque plus important de maladies psychiatriques.

La santé mentale, mais pas seulement

Ces résultats ont été confirmés par une étude américaine de l'Université de Chicago qui va encore plus loin, et assure que plus vous avez d'arbres à proximité, moins vous avez de maladies cardio-vasculaires, de diabète et de prise d'antidépresseurs.

Une meilleure immunité

L'université médicale de Tokyo, elle, s'est beaucoup intéressée à l'effet des forêts sur le lien entre forêt et système immunitaire. Cela passe par l'odeur des résineux (les limonènes, les terpènes…). Les chercheurs ont montré qu'elles jouaient sur les cellules NK (natural killing cells) qui tuent les cellules malades de notre corps, comme celles infectées par des virus ou des cellules cancéreuses.

La quantité de cellules NK augmente d'environ 50 % lorsqu'on fait une promenade de jour dans une forêt !

Une meilleure aptitude pour apprendre

En 2015, une étude a porté sur 3 000 enfants de Barcelone. Chaque jour, le degré d'exposition des enfants à des paysages naturels était mesuré.

Au bout d'un an, les chercheurs se sont rendu compte que les enfants les plus exposés aux environnements naturels étaient ceux qui avaient la meilleure mémoire de travail.

Comment ça marche ?

Quand on se promène, on oublie un peu la technologie. Laisser la nature venir à soi a déjà des effets très bénéfiques sur la santé mentale. Par ailleurs, au cours d'une expérience japonaise, lorsqu'on a montré des images de nature à une personne, son cerveau s'est apaisé.

Selon les chercheurs, ce calme s'expliquerait par le fait qu'habiter en ville soit récent. Cela ne fait que 200 ou 300 ans. Et cette vie moderne nous demande beaucoup d'efforts d'adaptation qui génère du stress. C'est pourquoi nous replonger dans la nature nous calmerait.

Un effet sur notre deuxième cerveau

Lorsque les jardiniers bêchent leurs terres, ils évoquent souvent une sorte de sentiment d'euphorie. Selon certains chercheurs de l'Université de Bristol, cet effet euphorisant serait induit par le contact avec certaines bactéries comme le Mycobacterium vaccae. Absorbées à travers la peau ou par la respiration, elles vont s'intégrer à notre microbiote intestinal ! Cette usine bactérienne crée des neurotransmetteurs comme la sérotonine qui a un fort effet antidépresseur.

La nature divertit nos pensées

Une autre étude parue dans la Revue Science portant sur 3 000 personnes a montré que la plupart du temps, nous pensions à des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire. Très souvent, ces pensées sont négatives.

En revanche, si vous êtes devant une fenêtre, si vous regardez le soleil ou la nature, cela vous empêche de ruminer.

Votre attention est portée sur l'environnement et permet au cerveau de se régénérer. C'est l'un des phénomènes qui explique l'effet bénéfique de la nature.

La mer aussi

Enfin, une autre étude a montré que les problèmes de santé mentale en général sont moins nombreux au bord de la mer qu'à l'intérieur des terres. La mer est un élément apaisant. L'amygdale est une structure qui est programmée depuis la nuit des temps pour réagir au quart de tour, à chaque signe imprévu.

Donc être face à une structure extrêmement calme, l'apaise et permet de profiter des bienfaits de l'environnement. Par ailleurs, le bleu est une couleur particulièrement favorable pour créer des états de bien-être."

Michel Le Van Quyen, directeur de recherche à l’Inserm, et travaille au laboratoire d’imagerie biomédicale. (LIB)Auteur de Cerveau et Nature, pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde (Flammarion Editions)