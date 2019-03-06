La 3e conférence du cycle sur le Cerveau animée par Mathieu Vidard et Lionel Naccache
France Inter poursuit son cycle de conférences autour du cerveau et s’intéresse désormais au sommeil.
Que se passe-t-il quand nous dormons au plus profond de notre cerveau ? Loin d’être en veille, les recherches récentes ont révélé qu’il est au contraire très actif….
Quel est l’état de notre conscience quand nous sommes endormis ? Et quels sont les effets de notre sommeil sur notre mémoire, nos apprentissages ?
Les sciences du cerveau peuvent-elles nous aider à mieux dormir ?
Autant de questions qui seront traitées par Mathieu Vidard et Lionel Naccache avec leurs invités :
- Claude Gronfier, docteur en neurosciences, spécialiste des rythmes biologiques,
- Samantha Davies, navigatrice, première femme inscrite au prochain Vendée Globe en 2020 ; elle sillonne les océans sur le bateau Initiatives-Cœur au profit des enfants atteints de maladies cardiaques…
A la Maison de la radio et dans une centaine de salles cinémas partout en France :
►►► Réservations : maisondelaradio.fr pour le studio 104 et sur cgrevents.com pour les séances au cinéma - Prix de la place : 8 à 15€
►►► Liste des cinémas participants :
ABBEVILLE CGR ABBEVILLE 80 100 / AGEN CGR CINEMAS AGEN 47 000 / ALBI CGR CINEMAS LES CORDELIERS ALBI 81 000 / ALES CINEPLANET 30 100 / ANGOULEME MEGA CGR 16 000 / APT LE CESAR 84 000 / AUXERRE CGR CASINO 89 000 / BAR LE DUC COLISEE 55 000 / BASSE GOULAINE CINÉ PÔLE SUD 44 115 / BEAULIEU SUR MER LE CINEMA DE BEAULIEU 06 310 / BEAUNE CGR CINEMAS BEAUNE 21 200 / BEAUVAIS MULTIPLEXE CGR CINESPACE 66 000 / BLAGNAC TOULOUSE MEGA CGR 31 700 / BLOIS CAP CINE BLOIS 41 913 / BORDEAUX MEGA CGR LE FRANÇAIS 33 000 / BOURGES MEGA CGR 18 000 / BOURGOIN JALLIEU KINEPOLIS BOURGOIN JALLIEU 38 300 / BRESSUIRE LE FAUTEUIL ROUGE 79 300 / BRETIGNY KINEPOLIS BRETIGNY SUR ORGES 91 220 / BRIGNAIS LYON MEGA CGR 69 530 / BRIVE MEGA CGR 19 100 / BRUAY LA BRUISSIERE MEGA CGR 62 700 / BUXEROLLES POITIERS MEGA CGR 86 180 / CAGNES SUR MER CGR CINEMAS POLYGONE RIVIERA CAGNES SUR MER 06 800 / CAHORS LES CINEMAS DE CAHORS 46 000 / CARCASSONNE CGR CINEMAS CARCASSONNE 11 000 / CASTRES CGR CINEMAS CASTRES 81 100 / CHALONS EN CHAMPAGNE MEGA CGR 51 000 / CHANTILLY CINEMA ELYSEE 60 500 / CHATEAU ARNOUX LE CINEMATOGRAPHE 04 160 / CHATEAUBRIANT EMERAUDE CINEMA 44 110 / CHATEAUROUX CGR CINEMAS CHATEAUROUX 36 000 / CHATELLERAULT CHATELLERAULT LOFT 86 100 / CHERBOURG MEGA CGR 50 100 / CHOLET CINEMOVIDA 49 300 / CLERMONT FERRAND LE PARIS 63 000 / COLMAR MEGA CGR 68 000 / DIJON CINEMA DARCY 21 000 / DINAN EMERAUDE CINEMA 22 100 / DORLISHEIM CINEMA DU TREFLE 67 120 / DOUAI CINEMA MAJESTIC 59 500 / DRAGUIGNAN CGR CHABRAN 83 300 / DREUX CINE CENTRE 28 100 / EPINAL CINE PALACE 88 000 / EPINAY SUR SEINE MEGA CGR 93 800 / EVRY MEGA CGR 91 000 / FENOUILLET KINEPOLIS FENOUILLET 31 150 / FONTAINEBLEAU L’ERMITAGE 77 300 / FREYMING MERLEBACH MEGA KINE 57 800 / GAILLAC IMAGINE CINEMA 81 600 / HENIN BEAUMONT CINEVILLE 62 110 / JAUX MAJESTIC COMPIEGNE 60 880 / LA MEZIERE RENNES MEGA CGR 35 520 / LA ROCHE SUR YON CINEVILLE LA ROCHE SUR YON 85 000 / LA ROCHELLE MEGA CGR 17 000 / LAGNY SUR MARNE CINEMA LE CINQ 77 400 / LANESTER LORIENT MEGA CGR 56 600 / LATTES MONTPELLIER MEGA CGR 34 970 / LAVAL CINEVILLE 53 000 / LE PONTET CAPITOL STUDIOS 84 130 / LES PONTS DE CÉ CINEVILLE 43 130 / LIMOGES GRAND ECRAN ESTER 87 000 / LOMME KINEPOLIS LOMME 59 461 / LONGWY KINEPOLIS LONGWY 54 400 / LORIENT CINEVILLE 56 100 / LUXEMBOURG FUTOPOLIS KIRCHBERG 01 855 / MANOSQUE CGR CINEMAS MANOSQUE 04 100 / MANTES LA JOLIE MEGA CGR 78 200 / MARSEILLE CINEMA LE PRADO 13 006 / MONT DE MARSAN ROYAL CINEMA 40 005 / MONTAUBAN CGR CINEMAS MONTAUBAN 82 000 / MOULINS CGR CINEMAS MOULINS 03 000 / MULHOUSE KINEPOLIS MULHOUSE 68 070 / MURET VEO CINEMA 31 600 / NANCY KINEPOLIS NANCY 54 000 / NARBONNE MEGA CGR 11 100 / NIMES CGR CINEMAS NIMES 30 000 / NIORT MEGA CGR 79 000 / OYONNAX ATMOSPHERE 01 100 / PARIS CGR CINEMAS ETOILE LILAS PARIS 75 020 / PARIS MK2 ODEON 75 006 / PARIS MK2 BIBLIOTHEQUE 75 012 / PARIS MK2 QUAI DE SEINE 75 019 / PAU CGR SAINT LOUIS 64 000 / PERIGUEUX CGR CINEMAS PERIGUEUX 24 000 / PERPIGNAN MEGA CASTILLE 66 000 / PERPIGNAN CASTILLET CENTRE VILLE 66 000 / POITIERS CGR CASTILLE 86 000 / PORT DE BOUC CEDEX CINEMA LE MELIES 13 521 / QUIMPER CINEVILLE 29 000 / REDON CINEMA MANIVEL 35 600 / RIVESALTES PERPIGNAN MEGA CGR 66 600 / RODEZ CGR CINEMAS RODEZ 12 000 / ROUEN KINEPOLIS ROUEN 76 100 / SABLES D’OLONNE MULTIPLEXE LE GRAND PALACE 85 100 / SAINT MALO LE VAUBAN 35 400 / SAINT QUENTIN CGR CINEMAS SAINT QUENTIN 02 100 / SALON DE PROVENCE CINEMAS LES ARCADES ET LE CLUB 13 300 / SARCELLES MEGA CGR SARCELLES 95 200 / SARLAT CINEMA REX 24 200 / SENS CINEMA CONFLUENCES 89 100 / SAINT ETIENNE CINEMA ALHAMBRA 42 000 / SAINT GAUDENS CINEMA LE REGENT 31 800 / SAINT JEAN DE LUZ CINEMA LE SELECT 64 500 / SAINT NAZAIRE CINEVILLE 44 600 / SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CINEVILLE 44 230 / SAINT JULIEN LES METZ KINEPOLIS SAINT JULIEN LES METZ 57 070 / SAINTE SIGOLENE CIN’ETOILES 43 600 / STRASBOURG VOX 67 000 / TARBES MEGA CGR 65 000 / TARNOS MEGA CGR 40 220 / THIONVILLE KINEPOLIS THIONVILLE 57 100 / TORCY MEGA CGR 77 200 / TOUL CINEMA CITEA 54 200 / TOURS MEGA CGR CENTRE 37 000 / TROYES MULTIPLEXE CINE CITY 70 044 / VANNES CINEVILLE GARENNE 56 000 / VARENNES SUR SEINE CINEMA CONFLUENCES 77 130 / VILLEFRANCHE MULTIPLEXE CGR 69 400 / VILLENAVE D’ORNON BORDEAUX MEGA CGR 34 420 / VITROLLES CGR STUDIO LUMIERES 13 127 / VOIRON CINEMA PASSRL LE MAIL 38 500 / METZ KLUB 57 000