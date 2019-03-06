La 3e conférence du cycle sur le Cerveau animée par Mathieu Vidard et Lionel Naccache

Lionel Naccache et Mathieu Vidard
Lionel Naccache et Mathieu Vidard © Radio France / Christophe Abramowitz

France Inter poursuit son cycle de conférences autour du cerveau et s’intéresse désormais au sommeil. 

Que se passe-t-il quand nous dormons au plus profond de notre cerveau ? Loin d’être en veille, les recherches récentes ont révélé qu’il est au contraire très actif…. 

Quel est l’état de notre conscience quand nous sommes endormis ? Et quels sont les effets de notre sommeil sur notre mémoire, nos apprentissages ? 

Les sciences du cerveau peuvent-elles nous aider à mieux dormir ? 

Autant de questions qui seront traitées par Mathieu Vidard et Lionel Naccache avec leurs invités : 

  • Claude Gronfier, docteur en neurosciences, spécialiste des rythmes biologiques, 
  • Samantha Davies, navigatrice, première femme inscrite au prochain Vendée Globe en 2020 ; elle sillonne les océans sur le bateau Initiatives-Cœur au profit des enfants atteints de maladies cardiaques…

A la Maison de la radio et dans une centaine de salles cinémas partout en France :

►►► Réservations : maisondelaradio.fr pour le studio 104 et sur cgrevents.com pour les séances au cinéma - Prix de la place : 8 à 15€

►►► Liste des cinémas participants :

ABBEVILLE CGR ABBEVILLE 80 100 / AGEN CGR CINEMAS AGEN 47 000 / ALBI CGR CINEMAS LES CORDELIERS ALBI 81 000 / ALES CINEPLANET 30 100 / ANGOULEME MEGA CGR 16 000 / APT LE CESAR 84 000 / AUXERRE CGR CASINO 89 000 / BAR LE DUC COLISEE 55 000 / BASSE GOULAINE CINÉ PÔLE SUD 44 115 / BEAULIEU SUR MER LE CINEMA DE BEAULIEU 06 310 / BEAUNE CGR CINEMAS BEAUNE 21 200 / BEAUVAIS MULTIPLEXE CGR CINESPACE 66 000 / BLAGNAC TOULOUSE MEGA CGR 31 700 / BLOIS CAP CINE BLOIS 41 913 / BORDEAUX MEGA CGR LE FRANÇAIS 33 000 / BOURGES MEGA CGR 18 000 / BOURGOIN JALLIEU KINEPOLIS BOURGOIN JALLIEU 38 300 / BRESSUIRE LE FAUTEUIL ROUGE 79 300 / BRETIGNY KINEPOLIS BRETIGNY SUR ORGES 91 220 / BRIGNAIS LYON MEGA CGR 69 530 / BRIVE MEGA CGR 19 100 / BRUAY LA BRUISSIERE MEGA CGR 62 700 / BUXEROLLES POITIERS MEGA CGR 86 180 / CAGNES SUR MER CGR CINEMAS POLYGONE RIVIERA CAGNES SUR MER 06 800 / CAHORS LES CINEMAS DE CAHORS 46 000 / CARCASSONNE CGR CINEMAS CARCASSONNE 11 000 / CASTRES CGR CINEMAS CASTRES 81 100 / CHALONS EN CHAMPAGNE MEGA CGR 51 000 / CHANTILLY CINEMA ELYSEE 60 500 / CHATEAU ARNOUX LE CINEMATOGRAPHE 04 160 / CHATEAUBRIANT EMERAUDE CINEMA 44 110 / CHATEAUROUX CGR CINEMAS CHATEAUROUX 36 000 / CHATELLERAULT CHATELLERAULT LOFT 86 100 / CHERBOURG MEGA CGR 50 100 / CHOLET CINEMOVIDA 49 300 / CLERMONT FERRAND LE PARIS 63 000 / COLMAR MEGA CGR 68 000 / DIJON CINEMA DARCY 21 000 / DINAN EMERAUDE CINEMA 22 100 / DORLISHEIM CINEMA DU TREFLE 67 120 / DOUAI CINEMA MAJESTIC 59 500 / DRAGUIGNAN CGR CHABRAN 83 300 / DREUX CINE CENTRE 28 100 / EPINAL CINE PALACE 88 000 / EPINAY SUR SEINE MEGA CGR 93 800 / EVRY MEGA CGR 91 000 / FENOUILLET KINEPOLIS FENOUILLET 31 150 / FONTAINEBLEAU L’ERMITAGE 77 300 / FREYMING MERLEBACH MEGA KINE 57 800 / GAILLAC IMAGINE CINEMA 81 600 / HENIN BEAUMONT CINEVILLE 62 110 / JAUX MAJESTIC COMPIEGNE 60 880 / LA MEZIERE RENNES MEGA CGR 35 520 / LA ROCHE SUR YON CINEVILLE LA ROCHE SUR YON 85 000 / LA ROCHELLE MEGA CGR 17 000 / LAGNY SUR MARNE CINEMA LE CINQ 77 400 / LANESTER LORIENT MEGA CGR 56 600 / LATTES MONTPELLIER MEGA CGR 34 970 / LAVAL CINEVILLE 53 000 / LE PONTET CAPITOL STUDIOS 84 130 / LES PONTS DE CÉ CINEVILLE 43 130 / LIMOGES GRAND ECRAN ESTER 87 000 / LOMME KINEPOLIS LOMME 59 461 / LONGWY KINEPOLIS LONGWY 54 400 / LORIENT CINEVILLE 56 100 / LUXEMBOURG FUTOPOLIS KIRCHBERG 01 855 / MANOSQUE CGR CINEMAS MANOSQUE 04 100 / MANTES LA JOLIE MEGA CGR 78 200 / MARSEILLE CINEMA LE PRADO 13 006 / MONT DE MARSAN ROYAL CINEMA 40 005 / MONTAUBAN CGR CINEMAS MONTAUBAN 82 000 / MOULINS CGR CINEMAS MOULINS 03 000 / MULHOUSE KINEPOLIS MULHOUSE 68 070 / MURET VEO CINEMA 31 600 / NANCY KINEPOLIS NANCY 54 000 / NARBONNE MEGA CGR 11 100 / NIMES CGR CINEMAS NIMES 30 000 / NIORT MEGA CGR 79 000 / OYONNAX ATMOSPHERE 01 100 / PARIS CGR CINEMAS ETOILE LILAS PARIS 75 020 / PARIS MK2 ODEON 75 006 / PARIS MK2 BIBLIOTHEQUE 75 012 / PARIS MK2 QUAI DE SEINE 75 019 / PAU CGR SAINT LOUIS 64 000 / PERIGUEUX CGR CINEMAS PERIGUEUX 24 000 / PERPIGNAN MEGA CASTILLE 66 000 / PERPIGNAN CASTILLET CENTRE VILLE 66 000 / POITIERS CGR CASTILLE 86 000 / PORT DE BOUC CEDEX CINEMA LE MELIES 13 521 / QUIMPER CINEVILLE 29 000 / REDON CINEMA MANIVEL 35 600 / RIVESALTES PERPIGNAN MEGA CGR 66 600 / RODEZ CGR CINEMAS RODEZ 12 000 / ROUEN KINEPOLIS ROUEN 76 100 / SABLES D’OLONNE MULTIPLEXE LE GRAND PALACE 85 100 / SAINT MALO LE VAUBAN 35 400 / SAINT QUENTIN CGR CINEMAS SAINT QUENTIN 02 100 / SALON DE PROVENCE CINEMAS LES ARCADES ET LE CLUB 13 300 / SARCELLES MEGA CGR SARCELLES 95 200 / SARLAT CINEMA REX 24 200 / SENS CINEMA CONFLUENCES 89 100 / SAINT ETIENNE CINEMA ALHAMBRA 42 000 / SAINT GAUDENS CINEMA LE REGENT 31 800 / SAINT JEAN DE LUZ CINEMA LE SELECT 64 500 / SAINT NAZAIRE CINEVILLE 44 600 / SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CINEVILLE 44 230 / SAINT JULIEN LES METZ KINEPOLIS SAINT JULIEN LES METZ 57 070 / SAINTE SIGOLENE CIN’ETOILES 43 600 / STRASBOURG VOX 67 000 / TARBES MEGA CGR 65 000 / TARNOS MEGA CGR 40 220 / THIONVILLE KINEPOLIS THIONVILLE 57 100 / TORCY MEGA CGR 77 200 / TOUL CINEMA CITEA 54 200 / TOURS MEGA CGR CENTRE 37 000 / TROYES MULTIPLEXE CINE CITY 70 044 / VANNES CINEVILLE GARENNE 56 000 / VARENNES SUR SEINE CINEMA CONFLUENCES 77 130 / VILLEFRANCHE MULTIPLEXE CGR 69 400 / VILLENAVE D’ORNON BORDEAUX MEGA CGR 34 420 / VITROLLES CGR STUDIO LUMIERES 13 127 / VOIRON CINEMA PASSRL LE MAIL 38 500 / METZ KLUB 57 000

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