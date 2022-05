L'Insee dévoile ce jeudi ses estimations de la surmortalité liée à l'épidémie de Covid : 95 000 décès. Le résultat tient compte des morts du Covid, des morts survenues à cause de l'épidémie et de celles évitées "grâce" à la lutte contre l'épidémie, les confinements et le port du masque notamment.

Il y a eu 95 000 décès de plus qu’attendus de mars 2020 à décembre 2021. © AFP / Thibaut Durand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Posons immédiatement les choses : il ne s'agit pas des "vrais" chiffres de l'épidémie. Le bilan humain du Covid-19 en France est estimé à 130 000 morts par Santé publique France et l'Ined. Ce jeudi, la dernière étude de l'Insee détaille son estimation de la surmortalité enregistrée entre mars 2020 et décembre 2021, en prenant en compte les décès du Covid, ceux des personnes fragiles qui seraient décédées même s'il n'y avait pas eu d'épidémie, et les décès évités "grâce" à l'épidémie, donnant ainsi une idée de l'impact, négatif comme positif, de l'épidémie de Covid sur la mortalité en France.

Comment est calculé le chiffre ?

Cette surmortalité est estimée à 95 000 décès sur la période. Elle est obtenue en faisant la différence les décès observés toutes causes confondues et les décès attendus en l'absence d'épidémie. Ainsi, si dans un monde sans Covid la mortalité avait suivi sa courbe légèrement ascendante en 2020 (en raison de plusieurs facteurs tels que le vieillissement de la population par exemple), elle aurait dû atteindre 622 300 décès, dont 504 600 entre mars et décembre.

Or, il y a eu le Covid, et l'Insee a répertorié 668 900 décès en 2020, dont 560 200 entre mars et décembre. Il y a donc eu une surmortalité liée à l'épidémie de Covid de 55 600 décès en 2020 entre mars et décembre.

De la même façon, pour 2021, le nombre de décès attendus était de 622 500. Le nombre de décès observés s'est élevé à 661 600. La surmortalité sur la période est de 39 100 décès. Les deux années additionnées, on obtient, en arrondissant, les 95 000 décès qui constituent l'impact de l'épidémie de Covid. Une surmortalité "élevée", considère l'Insee.

Que comprend ce chiffre de surmortalité ?

Il y a trois éléments à prendre en compte. Tout d'abord, l'évidence : les décès Covid sont bien entendus comptabilisés dans le calcul, c'est l'impact le plus direct de l'épidémie sur les chiffres des décès en France. À ceux-là, il faut ajouter les décès liés à l'épidémie, non liés directement à la maladie, mais qui n'auraient pas eu lieu sans celle-ci. L'Insee a donc pris en compte les morts liés aux reports d'examens médicaux, de traitements, chimiothérapies ou encore d'opérations médicales, la diminution également des dépistages de cancers, etc...

La dernière donnée à prendre en compte dans le calcul est à soustraire. Il s'agit d'une certaine manière du "positif" dans le "négatif", ce que les confinements et gestes barrières ont permis d'éviter : les décès qui n'ont pas eu lieu parce que nos déplacements et nos interactions sociales ont été limités par les mesures pour lutter contre l'épidémie, grâce au masque, au gel hydroalcoolique, au couvre-feu et au confinement. On peut citer plusieurs conséquences directes, comme la circulation moins importante que prévue des maladies saisonnières comme la grippe grâce, la diminution des accidents de la route, la baisse des tentatives de suicide, etc... Tout cela a permis d'éviter nombre de morts, à déduire pour obtenir une estimation de la surmortalité.