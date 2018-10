1re conférence : mardi 6 novembre à 20h « Les secrets de notre mémoire » animée par Mathieu Vidard et Lionel Naccache

Conférence France Inter Les Secrets de notre mémoire © Radio France / 2018 - 2019 France Inter

Après le succès du cycle de conférences de France Inter « Bien vivre ensemble », qui a rassemblé 45 000 spectateurs partout en France, place à une seconde saison, autour du cerveau, diffusé en direct dans les salles de cinéma partenaires et depuis le studio 104 de la Maison de la Radio !

Avec Mathieu Vidard, producteur de La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter et Lionel Naccache, neurologue et auteur de Parlez-vous cerveau (Odile Jacob).

►►► 1re conférence : « Les secrets de notre mémoire » - Mardi 6 novembre à 20h

Mathieu Vidard et Lionel Naccache nous invitent à une expérience inédite dans les secrets de notre mémoire. Comment se construisent les souvenirs ? Que se passe-t-il quand la mémoire défaille ou nous joue des tours et comment améliorer nos performances de mémorisation ? Individuelle et collective, la mémoire est aussi à la base de notre identité.

Deux heures d’immersion en compagnie de grands experts : Francis Eustache, neuropsychologue, Pascale Piolino, chercheuse au laboratoire Mémoire & Cognition, l’historien Denis Peschanski et la comédienne Dominique Blanc seront les invités de cette expérience inédite.

►►► Réservations à partir du 8 octobre sur maisondelaradio.fr pour le studio 104 et sur cgrevents.com pour la liste des cinémas participants - Prix de la place : 8 à 15€ -

La science au service de notre quotidien !

Avec le soutien : Cerveau&Psycho – Le Point – RATP – Le Parisien Aujourd’hui - MACIF

Prochaine conférence : « Restez attentif et concentré », le mardi 5 février 2019