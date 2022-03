Les chercheurs se sont intéressés aux quantités initiales de protéines anormales dans le cerveau. Connaître l'évolution de la maladie d'Alzheimer devrait permettre de mieux prendre en charge les patients et de faire avancer la recherche sur les traitements de la dégénérescence du cerveau.

Coupe de cerveau d'un patient malade d'Alzheimer réalisé par Pet Scan © AFP / Zephyr

Une fois le diagnostic d'Alzheimer établi, ce qui n'est déjà pas simple, tous les patients posent cette même question : comment la maladie va-t-elle évoluer chez moi ? A quelle vitesse ? Avec quels effets ? Sans marqueurs de pronostic, une des caractéristique d'Alzheimer, impossible d'y répondre. Certains patients vont se dégrader lentement, d'autres rapidement mais le médecin ne peut pas aujourd'hui donner une réponse fiable.

C'est pour tenter de mieux anticiper cette évolution que les équipes du service de neurologie de la mémoire et du langage du GHU Paris Psychiatrie et neurosciences à l'hôpital Sainte-Anne, dirigé par le professeur Marie Sarazin et le docteur Julien Lagarde, associées à celles du laboratoire BioMaps du service hospitalier Frédéric Joliot (CEA) à Orsay du Docteur Michel Bottlaender, se sont intéressées aux quantités initiales de protéines anormales dans le cerveau.

Détection de protéines anormales

C'est en effet de cette façon qu'est effectué le diagnostic de la maladie. La seule véritable façon d'identifier la maladie repose sur la détection de marqueurs que sont des protéines anormales qui s'accumulent dans le cerveau. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas visibles directement et que la seule façon de les visualiser, c'est au microscope avec des morceaux de cerveau coupé en lamelle.

Les chercheurs ont donc mis au point une recherche indirecte par l'imagerie Pet Scan. Elle permet de repérer les protéines amyloïde et tau. "La particularité de ces maladies neurodégénératives, c'est qu'elles sont très hétérogènes, explique le docteur Julien Lagarde. "Elles se présentent de façon diverses selon les patients et surtout, elles évoluent de façon très variable. Or, une des questions principales des patients, au delà du diagnostic, c'est de savoir comment les choses vont évoluer. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'est pas en mesure réellement de préciser, auquel on n'est pas en mesure de répondre de façon fiable parce que les marqueurs qu'on appelle les marqueurs de pronostic sont actuellement très peu nombreux, même absents dans ces maladies." L'équipe de recherche a donc essayé de savoir si cette imagerie, cette façon de détecter la protéine Tau, pouvait en plus de les aider au diagnostic, être un marqueur de prédiction de l'évolution de la maladie.

La protéine Tau est la clé de lecture

Banco : les résultats montrent que la quantité initiale de protéine Tau accumulée est associée à l’évolution des troubles cognitifs et de l’atrophie cérébrale après deux ans dans la maladie d’Alzheimer. "Nous avons étudié la fixation du traceur Tau à un instant donné en début d'études. précise Julien Lagarde. Au bout de deux ans, nous nous sommes rendu compte que cette fixation initiale du traceur était associée à l'évolution à la fois des troubles cognitifs chez ces patients et également l'évolution de l'atrophie cérébrale qui est mesurée par l'IRM." En clair, l’intensité des dépôts de protéine Tau, observables grâce à l’imagerie TEP, prédisent l’évolution de la maladie.

À terme, une fois que ces constatations auront été encore affinées, l'objectif principal va être d'affiner la prise en charge des patients. Il s'agit d'abord de mieux les informer et les renseigner dès le début de la maladie, sur ce qui pourra se passer et donc d'aider à mieux anticiper les besoins qui peuvent se présenter au cours de la maladie. Ce type d'information peut aussi aider à mieux concevoir les études qui visent à développer des nouveaux traitements curatifs. "Dans les maladies comme la maladie d'Alzheimer, on n'a pas actuellement des traitements qui guérissent la maladie, spécifie Julien Lagarde. On a des traitements qui existent, qui sont ce qu'on appelle symptomatiques, qui aident à limiter l'impact et la répercussion des troubles neurologiques sur la vie quotidienne. Mais on n'a pas les traitements qui vont guérir, qui vont stopper ou renverser a fortiori la maladie."

Avec cette avancée de la recherche, les scientifiques devraient pouvoir mieux organiser et concevoir des essais thérapeutiques, les études qui vont permettre de tester les nouveaux médicaments. "L'idée dans les essais thérapeutiques, c'est d'essayer d'avoir des patients les mieux caractérisés et les groupes les plus homogènes possibles. Et ce type d'information pronostic pourra aider à mieux stratifiés les patients et à mieux définir les patients qui évoluerait potentiellement plus rapidement et d'autres moins. Ce qui pourra aider aussi à concevoir les effets et à mieux pondérer les résultats qu'on obtient dans les études qui visent à infléchir l'évolution de la maladie."