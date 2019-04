Si la Terre tremble, un jour, en France, sera-t-on au courant assez tôt ? La population sera-t-elle suffisamment protégée ? Les failles sismiques ou les volcans sont-ils assez surveillés par les scientifiques ? Une étude du CNRS tente aujourd'hui de répondre à toutes ces questions.

Les chercheurs français émettent des recommandations pour prévoir les risques de tremblements de terre ou d'éruptions volcaniques © AFP / Richard BOUHET

Les volcanologues et sismologues français ont eu un électrochoc quand leurs collègues italiens ont été condamnés à des peines de prison en première instance pour "homicide par imprudence". Ils étaient poursuivis dans l'affaire du tremblement de terre survenu à l'Aquila, dans le centre de l'Italie, en avril 2009 et qui a causé la mort de plus de 300 personnes. Les scientifiques ont été relaxés en appel mais ils avaient tout de même été accusés d'avoir sous-estimé le risque sismique dans cette région italienne.

Des chercheurs français du CNRS ont dont décidé de faire des recommandations pour prévoir davantage ces risques de tremblements de terre ou d'éruptions volcaniques. Des volcans qu'il faudrait observer encore plus, pour anticiper une éventuelle catastrophe.

Questions à Éric Humler, directeur adjoint scientifique à l’Institut national des sciences de l’univers du CNRS.

FRANCE INTER : Que recommandez-vous dans ce nouvel ouvrage ?

ERIC HUMLER : "Sur nos observatoires de volcanologie qui sont au nombre de trois, deux aux Antilles et un sur l'île de la Réunion, lorsque l'on constate l'activité un peu anormale d'un volcan, nous devons le suivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur le papier, les chercheurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'ont pas la possibilité d'effectuer ce genre de travail. Il faudrait donc des 'urgentistes de risques tellurique' en astreinte, 24/24."

Y-a-t-il suffisamment de liens entre toutes les informations qui sont recueillies par exemple, par le ministère de l'Intérieur, les préfectures ou les observatoires ?

"En effet, l'une de nos constatations, c'est qu'autour des risques telluriques nous pouvons avoir treize partenaires institutionnels qui viennent de différents types d'établissements publics et huit différents ministères de rattachement. C'est un problème parce que si l'on veut aller vite sur une crise tellurique, nous sommes obligés, effectivement, d'avoir quelque chose qui soit un tant soit peu pyramidal, un peu organisé et l'on s'aperçoit que parfois l'organisation laisse à désirer donc c'est un point sur lequel il faut absolument avancer et s'organiser d'une façon beaucoup plus rigoureuse."

Pourtant, à Mayotte, cela s'est plutôt bien passé ?

"Mayotte a été un exemple, en temps réel, où il a fallu s'organiser en plusieurs acteurs, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP), l'Institut géographique national, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) aux côtés de deux ministères : le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. C’est le CNRS qui a pris en main l'organisation de ces actions scientifiques en plusieurs étapes avec des missions sur terre et en mer et ça a été une réussite. Mais si on avait été plus préparés en amont, on aurait été beaucoup plus vite."

Pour seulement quelques volcans en France, doit-on mettre en place cette organisation 24/24 d'urgentistes de risques telluriques ? Est-ce une priorité ?

"Oui. Je pose même cette recommandation en numéro une dans la liste nombreuses des recommandations qui ont été faites par des scientifiques, dans la mesure où l'on ne sait pas comment un volcan peut évoluer. Même si pendant des mois, voire des années il n'y a que des soubresauts, il est important de le suivre de très près pour que l'on puisse réagir et anticiper une éventuelle catastrophe. Il y a des périodes pendant lesquelles nous devons être extrêmement attentifs, en particulier en ce qui concerne la volcanologie."