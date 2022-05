Les premières adoptions de blobs ont commencé. Depuis plusieurs semaines, les familles accueillent chez elles cet organisme unicellulaire à l'apparence d'une omelette ratée, pour aider la science.

15.000 volontaires participent à l'expérience de science participative. © AFP / Jérémie FULLERINGER

Il est jaune, gélatineux, visqueux. Mais pourtant il plaît. Le blob a commencé à trouver refuge dans de nombreuses familles françaises, à l'appel du CNRS (centre national de la recherche scientifique). Les chercheurs veulent collecter des données et évaluer l'impact du réchauffement sur cet organisme unicellulaire.

Plusieurs centres scientifiques sont associés à cette démarche, comme le Dôme de Caen. Dans ce dernier, une quarantaine de blobs ont déjà trouvé des familles d'accueil. Guillaume Duchene, un habitant de Falaise (Normandie) participe à cette opération lancée par les chercheurs du CNRS avec sa famille. "On a adopté deux blobs. C'est très encadré. On doit les nourrir à des heures précises, de manière très régulières. Ils se nourrissent de flocons d'avoine", explique-t-il.

Des apprentis scientifiques

Pour la science, les blobs ont besoin d'être chouchoutés. Les apprentis scientifiques doivent les nourrir, les exposer à de fortes sources de chaleur comme les lumières d'une lampe. "On a des thermomètres qui permettent de vérifier l'évolution de la température et de voir l'évolution du blob par rapport à la source de chaleur", ajoute Guillaume Duchene.

Pour pouvoir les adopter, ce Normand a dû s'inscrire et être présélectionné. Le centre de culture scientifique de Caen-Normandie a déjà distribué une quarantaine de blobs. Il lui en reste une cinquantaine. Le Dôme collabore avec les chercheurs du CNRS. "Si on s'est emparé de ce blob, c'est parce qu'il y a un vrai attrait pour cet objet incongru. Il est très intriguant. Il faut parfois le dompter pour éviter qu'il ne sorte de sa boîte et aille n'importe où", sourit Francois Millet, directeur de projet Science et Société au Dôme de Caen.

"C'est vraiment un objet de recherche. Il constitue un modèle du vivant. Les chercheurs du CNRS s'appuient sur le blob pour mener une recherche participative sur la question du réchauffement climatique. Il constitue un modèle qui va nous fournir des informations, comment il se comporte à des variations de température. Et ça peut enrichir notre compréhension, comment le vivant peut s'adapter ou non à des questions de modification de la température", détaille Francois Millet, le directeur de projet Science et Société du Dôme de Caen.

Au total, le CNRS a compté plus de 45.000 demandes pour 10.000 kits. Les scientifiques ont décidé de rajouter 5.000 kits de plus.