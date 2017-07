Question existentielle posée par Tom, 7 ans, dans "Les P’tits Bateaux" et Boris Cyrulnik a… 2 minutes pour répondre. Défi relevé !

Boris Cyrulnik :

La réponse la plus simple, c'est que l'âme, c'est quelque chose que l'on ne peut pas voir et qui pourtant nous habite et remplit un immense espace. On ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la peser et pourtant on y répond sans cesse.