Ce dimanche 14 février, les Émirats arabes unis ont publié la première photo de Mars envoyée par la sonde Espoir. Depuis les années 60, la planète rouge a été photographiée de nombreuses fois par les scientifiques. Retour, en dix photos, sur l'évolution des clichés de notre voisine du système solaire.

Mars photographiée par la sonde Espoir le 10 février 2021. © AFP / © AFP - UNITED ARAB EMIRATES SPACE AGENCY / AFP

C'est une photographie à couper le souffle. : le profil de la planète Mars, capturé par la sonde émiratie Amal (Espoir en français) le 10 février dernier, et dévoilé par l'agence spatiale des Émirats arabes unis ce dimanche 14 février. On peut notamment y observer Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire.

Ce magnifique cliché est loin d'être le premier de la petite planète rouge. La course à l'exploration martienne a en effet commencé en 1960, en pleine guerre froide. Et depuis soixante ans, les scientifiques sont parvenus à tirer des portraits de plus en plus réussis de notre voisine du système solaire, témoignant de l'évolution des techniques d'imagerie spatiale. Retour sur cette évolution en dix photos.

11 Janvier 1971

Photo de Mars prise par la sonde soviétique Mars-2 le 11 janvier 1971. © AFP / Sputnik / Sputnik via AFP

1er Janvier 1974

Photo de Mars prise par la sonde soviétique Mars-5 le 1er janvier 1974 © AFP / RIA Novosti / Sputnik / Sputnik via AFP

1er juin 1978

Photo du volcan Olympus Mons sur la planète Mars prise le 1er juin 1978 par la navette de la Nasa Viking 1 © AFP / AFP PHOTO/ NASA

10 mars 1997

Photo de Mars prise par le téléscope de la NASA Hubble le 20 mars 1997 © AFP / HO / NASA / AFP

22 août 1998

Photo de Mars prise par la sonde Mars Global Surveyor publiée par la NASA le 22 août 1998 © AFP / MARS GLOBAL SURVEYOR / JPL/NASA / AFP

30 septembre 2003

Photo de la calotte polaire nord de Mars prise par la sonde Mars Global Surveyor et publiée par la NASA le 30 septembre 2003 © AFP / MARS GLOBAL SURVEYOR / JPL/NASA / AFP

3 novembre 2005

Photo de Mars prise par le téléscope Hubble le 28 octobre 2005 et publiée par la NASA le 3 novembre de la même année. © AFP / NASA / AFP

2 août 2012

Photo d'une tempête de poussière sur la surface de Mars prise par l'instrument d'imagerie Mars Color Imager, embarqué à bord de la navette Mars Reconnaissance Orbiter, publiée par la NASA le 2 août 2012 © AFP / HO / NASA / AFP

13 novembre 2015

Photo de la surface de Mars prise par le robot Curiosity, qui s'est posé sur la planète le 6 août 2012, publiée par la NASA le 13 novembre 2015 © AFP / HO / NASA/JPL-Caltech/MSSS / AFP

14 février 2021