Ce vendredi, le Conseil de Santé publique doit rendre un avis sur le port du masque FFP2 par la population. France Inter a contacté deux spécialistes de la question : Hélène Rossinot, médecin spécialiste de médecine publique et Thierry Lavigne médecin hygiéniste au CHU de Strasbourg

Masque FFP2 © Getty

La France traverse une cinquième vague de contamination provoquée par le variant Omicron devenu largement majoritaire dans l'Hexagone. On attend ce vendredi l'avis du Conseil de la Santé publique sur la question du port généralisé du masque FFP2 par la population. Dans un contexte de vague épidémique, plusieurs pays voisins, comme l'Allemagne ou l'Autriche, ont déjà étendu le port du masque FFP2 à l'ensemble de la population. En France, plusieurs voix s'élèvent pour demander l'application de la même mesure.

Depuis l'annonce de nouvelles mesures sanitaires, le 27 décembre 2021 par le Premier ministre Jean Castex, le port du masque, déjà obligatoire dans les lieux accueillant du public, a été généralisé en centre-ville.

En attendant l'avis du Conseil Scientifique, France Inter s'est tourné vers deux spécialistes pour essayer de mieux comprendre les vertus comparées du FFP2 et du masque chirurgical. Hélène Rossinot, médecin spécialiste de santé publique et Thierry Lavigne, médecin hygiéniste au CHU de Strasbourg, président du Conseil scientifique de la société française d'hygiène hospitalière.

Quelle différence de protection entre masques FFP2 et masques chirurgicaux ?

Le masque FFP2, avec son allure de bec de canard, est initialement conçu pour être utilisé dans le secteur médical et dans celui du bâtiment, pour protéger son porteur contre l'inhalation à la fois de gouttelettes et de particules en suspension dans l'air, comme l'explique l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles (INRS).

Et c'est là tout son intérêt face à la propagation du coronavirus. Le masque FFP2 protège son porteur des sécrétions des autres, en plus de protéger les autres des postillons émis. Ce masque supposé être étanche, ne laisse quasiment rien passé : il stoppe jusqu'à 94 % de particules 0.6 micron. Cependant attention, ces chiffres ne sont valables que lorsque le masque FFP2 est parfaitement porté, c'est-à-dire quand il est parfaitement adapté à votre visage.

Le masque chirurgical, souvent de couleur bleue ou blanche, très connu du grand public depuis un an et demie est plus facile à porter, car moins rigide que le FFP2. Il est pensé pour être une barrière contre l'émission de particules. C'est-à-dire qu'il "protège les autres de nos sécrétions" explique Hélène Rossinot. Un masque chirurgical va stopper 98 % des particules de tailles 3 micron contenues dans nos postillons. En bref, il protège des particules nettement plus grosses que le FFP2.

Faudrait-il favoriser le port du masque FFP2 dans les lieux clos ?

"Tout à fait" selon Hélène Rossinot. La médecin spécialiste de santé publique cite notamment le cas de l'Allemagne, où le masque FFP2 est obligatoire dans les transports en commun, et très utilisé dans les lieux clos, beaucoup moins en extérieur. Si on doit porter un masque FFP2, estime Hélène Rossinot, "c'est vraiment dans les lieux ou l'aération est la plus difficile : donc clairement dans les transports en commun, les magasins, les écoles, l'hôpital et les entreprises, tous les endroits où il est difficile d'avoir une aération très régulière, plusieurs fois par heure".

Lequel est le plus adapté au grand public ?

Sur cette question, les positions varient en fonction de la virulence du virus et de ses variants. Pour le président du Conseil scientifique de la société française d'hygiène hospitalière, Thierry Lavigne, "un masque chirurgical bien porté apporte vraiment un niveau de protection important quand on s'adresse à une population." Une position adoptée par de nombreux épidémiologistes qui jugent le masque FFP2 trop technique pour le grand public. "Ces masques sont réservés en priorité aux professionnels de santé ", rappelle par ailleurs la DGCCRF, sur son site internet.

De son côté Hélène Rossinot souhaite qu'au moins "les personnes vulnérables" portent un masque FFP2. Soit "les personnes âgées, les personnes avec une maladie chronique, pas seulement les personnes immunodéprimées".

Est-ce que le FFP2 protège mieux face au variant Omicron ?

"Omicron est plus contagieux, car il trouve plus facilement son chemins dans nos muqueuses et des récepteurs sur nos cellules, une plus petite exposition à ce variant peut permettre de transmettre la maladie" explique Hélène Rossinot. "C'est pour ces raisons qu'on le dit plus contagieux, transmissible, mais les chemins pour arriver au patient sont les mêmes." Pour Thierry Lavigne, dans "une situation lambda quand l'air circule et qu'on n'est pas nez à nez avec un patient qui souffle, le masque chirurgical fonctionne très bien". Le médecin estime que, même face à la virulence du variant Omicron, le masque FFP2 ne doit être employé que lorsque que l'on est "fortement exposé".

Le FFP2 est-il recommandé pour certaines professions ?

Nos deux médecins sont unanimes : "il faudrait déjà que tout les soignants en portent !" Hélène Rossinot tient à préciser qu'elle parle aussi des "personnels d'EHPAD, les soignants de ville, tout ceux qui prennent soin des autres". Nos deux experts mentionnent également le cas de immunodéprimées, ou des personnes qui échappent au vaccin car l'injection ne prend pas, pour qui la question du port du masque FFP2 et de la formation qui doit l'accompagnée, peut se posée.

Et pour les enseignants ?

Le 6 janvier le syndicat SNUIPP-FSU, contacté par l'AFP, affirmait que "les enseignants se fournissent eux-mêmes en masques. Parfois, des FFP2 pour être mieux protégés. En maternelle, on a des enseignants qui ont face à eux des enfants qui ne sont pas masqués, qui sont souvent malades et donc beaucoup d'enseignants de maternelle utilisent des masques FFP2." Jusqu'à présent, ces personnels avaient reçu de leur administration des masques en tissu. Le ministre de l'Education nationale avait évacué la possibilité de distribuer des masques FFP2 aux enseignants car "il est très difficile de faire cours avec".

Pour Thierry Lavigne, la question est délicate. Tout dépend des situations : si la classe n'est pas bien ventilée, si parmi les élèves certains présentent des symptômes, effectivement le port du masque FFP2 peut être envisagé, mais "cela ne réglera pas tout".

Encore faut-il être sûr que le masque sera bien porté, peu manipulé et que l'inconfort généré soit toléré par l'enseignant. Mais en classe de primaire, dès le CP, là où les enfants portent le masque en classe, le masque chirurgical convient tout à fait.

Les syndicats demandent que des masques FFP2 soient distribués aux enseignants. © AFP / Romain Longieras / Hans Lucas

Comment bien porter un masque FFP2 ?

"Si on a un FFP2 et qu'on fait n'importe quoi par ailleurs, ça n'évite rien du tout" assène Thierry Lavigne. Hélène Rossinot ajoute : "Le FFP2 c'est un coup de main à prendre. Le meilleur moyen de vérifier que votre masque FFP2 est bien mis, c'est d'inspirer. Il doit se plaquer contre votre visage, sinon il faut changer la taille". Il existe plusieurs tailles de masque FFP2 sur le marché. Une fois votre taille trouvée, il s'agit d'appliquer correctement votre masque, comme indiquer par Hélène Rossinot sur la vidéo ci-dessous.

Enfin les deux médecins rappellent que seul le port du masque chirurgical ou FFP2 ne suffit pas. Pour une protection optimale, il faut maintenir les gestes barrières.

Le FFP2 coûte-t-il plus cher ?

Oui. En pharmacie, comptez 12 euros la boîte de vingt masques FFP2, contre 6.50 euros pour autant de masques chirurgicaux. Mais on peut le garder un peu plus longtemps qu'un masque chirurgical, qu'il faut changer toutes les quatre heures.

Quand faut-il les changer ?

Le masque chirurgical se change toutes les quatre heures, ou quand il devient humide, comme l'indique l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et le Haut Conseil de la santé publique (HCSP). "Quand on marche en ville, qu'on a chaud et que ça fait de la buée, là il faut le changer car il marche moins bien quand il est humide" détaille Hélène Rossinot.Pour les masques FFP2, veuillez à vérifier la notice de votre lot : il peut y avoir des variations en fonction de la marque. Certains peuvent durer jusqu'à huit heure s'ils sont portés et manipulés correctement, huit heures restant l'extrême limite. Enfin, sachez que l'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande d'éviter les masques au graphène. En effet, le graphène est utilisé pour ses propriétés antivirales dans plusieurs équipements médicaux dont trois références de masque FFP2. Or, les données manquent, on ne sait pas si les particules présentent dans ces masques sont potentiellement toxiques si elles sont ingérées.