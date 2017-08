L'Union astronomique internationale l'a baptisé ainsi en hommage à la ville gersoise qui accueille pour la 27e édition, l'un des festivals d'astronomie les plus réputés.

Fleurance dans le Gers et sa ferme des étoiles © AFP / LIONEL BONAVENTURE

L'astéroïde Fleurance a une taille d'1,5 km dans sa plus grande largeur. Il a une orbite plutôt irrégulière à l'intérieur dans la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ce nom de baptême, a été décidé par son découvreur l'astronome suisse amateur Michel Ory qui l'a annoncé lors de l'inauguration du festival.

Outre l'astéroïde Fleurance, Michel Ory, professeur de physique en lycée, est mondialement connu pour avoir découvert en 2008 une comète périodique (304P/Ory), une première pour un amateur, ainsi que deux supernovæ et plus de 200 astéroïdes. Michel Ory en a profité aussi pour présenter au public un autre astéroide, qui lui porte le nom du président du festival Bruno Monflier. Celui-là est un caillou d’une tonne qui provient d’une météorite qui s’est écrasée en Afrique du Sud il y a deux milliards d’années en provoquant un « trou » de 300 km de diamètre et 30 km de profondeur.

Le festival de Fleurance, devenu au fil des ans le plus grand rassemblement populaire des sciences en France, débute par le traditionnel marathon des sciences, dont le thème est cette année "Attraction-répulsion, qui mène le monde?"

Cette rencontre, qui accueille traditionnellement plus de 22.000 visiteurs dans la petite commune du Gers, se poursuivra jusqu'au 11 août avec des débats animés par une centaine de spécialistes, dont une cinquantaine de renom.

L’expansion de l'univers qui s'accélère, les résultats de la mission Rosetta, pleins feux sur la matière noire ou encore les exoplanètes propices à la vie, seront parmi les sujets abordés à partir de dimanche.

En outre, des ateliers spécifiques sont prévus pour les enfants dès 4 ans. Un cours de cuisine est également programmé: apprenez à cuisiner sur Mars pour préparer un futur voyage sur la planète rouge...

Le festival se poursuit jusqu''au 11 août.