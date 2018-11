La technologie vous appartient !

FUTURA 2017 © Maxime Huriez

La septième édition de Futurapolis, le rendez-vous de l’innovation du Point réunit les scientifiques, chercheurs, artistes et entrepreneurs qui auscultent notre société et sculptent les décennies à venir. Des données personnelles à la santé, du sport à la mer, nos experts évoquent les sujets qui révèlent les enjeux du futur.

Lieu de rencontres et d’échanges, Futurapolis investira des lieux emblématiques de la ville rose : le Quai des Savoirs, le Muséum de Toulouse et la Faculté de Médecine, hauts lieux de la culture scientifique, technique et industrielle de Toulouse.

Deux journées pour apprendre et s’interroger, mais également tester les innovations de demain : En 2050, vivrons-nous dans des maisons parsemées de capteurs ? Ingurgitera-t-on de la nourriture liquide ? Tuerons-nous encore des animaux pour améliorer nos connaissances scientifiques ? Soyez-sûrs d'une chose : personne ne le sait. Si tout le monde se demande de quoi sera fait demain, l'important est avant tout de poser les bonnes questions.

FUTURA 2017 / Maxime Huriez

Parmi les 120 intervenants attendus :

Aurélie Jean, spécialiste française des algorithmes, Eric Leandri, fondateur du moteur de recherche européen Qwant qui défend le respect de la vie privée de ses utilisateurs, Didier Lacroix, ancien international français du XV de France, président du stade Toulousain, Stéphane Mallard, évangéliste numérique ou encore Aymeric Caron, journaliste, essayiste et militant antispéciste, Antoine Frérot, PDG de Véolia…

Le LAB

Pendant deux jours, le public pourra découvrir et tester les dernières innovations et technologies de plus d’une quarantaine de start-up et d’instituts, installées au Quai des Savoirs et sur les allées Jules Guesde. Ouvert de 9h à 18h30

Dans le cadre de l’ouverture de la septième édition de Futurapolis, vendredi 16 novembre à 9h30, Guillaume Faury, Président d’Airbus commercial Aircraft, viendra à la rencontre du public pour un long entretien au cœur du Lab installé au cœur du Quai des Savoirs.

Concours de Startups Futurapolis

Pour la 5ème année, Le Point donne rendez-vous à Toulouse aux entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. L’édition 2018 met à l’honneur l’IoT, l’IA, les datas et la cyber sécurité. 4 prix seront décernés.

Candidatures ouvertes sur : https://www.futurapolis.com/concours-start-up/

FUTURA 2017 / Maxime Huriez

Nouveau - La Factory (réservé aux professionnels)

Futurapolis donne rendez-vous aux professionnels le vendredi 16 novembre à 9h30 avec cette nouvelle session pour aider chefs d’entreprises, décideurs et cadres dirigeants à préparer la transformation numérique de leur entreprise. Interviendront entre autres à La Factory de Futurapolis, Bernard Charlès, vice-président du conseil d’administration et directeur général de Dassault Systèmes, Olivier Babeau, président de l’Institut Sapiens, Daniel Benchimol, président de Digital Place, Didier Bosque, digital transformation & innovation manager, Sopra Steria…

Inscription : https://www.futurapolis.com/factory/

Source Futurapolis