Cette année, le futur est en avance ! 3 jours exceptionnels de conférences, d’expériences et de démonstrations pour s’interroger sur notre futur

Le Point-Futurapolis 2018 © Maxime Huriez

Organisé par Le Point, Futurapolis interroge les grandes mutations à venir et expérimente les dernières innovations.

À la fois remède et poison, plus nécessairement synonyme de progrès, l'innovation chamboule notre planète, génère de nouveaux mythes, catalyse les modifications des équilibres de pouvoir au niveau mondial.

L'enjeu de ce Futurapolis est donc simple, et éminemment ambitieux : interroger nos modes de vie, nos démocraties, et nos grands récits. Réconcilier les contraires, ne pas jeter le bébé du progrès humain avec l'eau du bain des innovations stupides, voilà sans doute l'un des grands défis du XXIe siècle. À ce titre, Futurapolis se transforme et entend incarner un espace de discussion au sein duquel se forment, s'échangent et s'opposent différentes visions du futur de l'innovation et du progrès, au travers de trois univers spécifiques.

Et vous, où prenez-vous rendez-vous avec votre Futur ?

Le Point-Futurapolis / Maxime Huriez

FuturaMythologies - Là où s'écrivent et se défont les mythes de demain

Nouvelles utopies, futurs souhaitables et bobards à grande échelle : les grands récits de demain s'enracinent dès aujourd'hui. Il est temps de les questionner.

FuturaPossibles - Là où se construisent les modes de vie de demain

Transports, loisirs, travail, consommation : notre quotidien ne ressemble en rien à celui de nos aînés ! De quoi seront faites nos journées dans 10, 50, 100 ans ?

FuturAgora - Là où se jouent les luttes de pouvoir de demain

Fake news, démocratie directe, vie privée : comment reprendre la main et lutter pour notre souveraineté collective et individuelle ?

Futurachallenge – concours étudiants : ils inventent l’avenir

L’édition 2019 de Futurapolis consacre une part nouvelle et inédite de sa programmation aux étudiants. Le vendredi 15 novembre 2019, le festival de l’innovation du Point qui se déroule chaque année à Toulouse, accueille FuturaChallenge, le concours de l’innovation destiné aux étudiants, aux écoles et aux universités de Toulouse et sa région. Utopie, innovation, progrès, les étudiants inventent leur avenir.

Les Prix : le Prix FuturaChallenge - le Prix FuturaCitoyen - le Prix FuturaEnvironnement

Le Point-Futurapolis 2018 / Maxime Huriez

Le Lab

Innovations partout, progrès nulle part ? C’est parfois ce que l’on se dit à force de tomber nez-à-nez sur des frigidaires connectés, des logiciels de reconnaissance faciale ultra-perfectionnés, ou encore des nouveaux services de livraison à domicile disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Dès lors, devrait-on dire adieu à l’innovation sous prétexte que celle-ci est parfois synonyme de débouchés critiquables ? À Futurapolis, nous ne le croyons pas. Car derrière l’innovation se dissimule une multitude de réalités et de produits variés.

Les 15 et 16 novembre prochains, c’est toute la diversité de l’innovation que le public toulousain aura l’occasion d’expérimenter : celle issue de l’activité des start-up, évidemment, mais également celle charriée par les chercheurs, les grands groupes, et même les artistes ! Car innover, ce n’est pas obligatoirement vendre son idée au plus offrant, après avoir levé le plus de fonds possible. Innover, c’est surtout répondre à des problèmes de société, et ce quelle que soit la structure qui tend à le faire.

Le Point-Futurapolis 2018 / Maxime Huriez

La Factory

Avec La Factory vivez 90 minutes d’inspiration et de témoignages qui vont changer votre vision de la transformation numérique.

Le métier de chef d’entreprise ou de dirigeant devient plus complexe à l’heure de la transformation numérique. Face à des défis multiples et dépendants en grande partie de leur capacité personnelle à impulser et à conduire la transformation, les dirigeants de PME et d’ETI ont toujours plus de choix stratégiques à opérer.

Pour exister et progresser sur leurs marchés, ils doivent poser les meilleures options technologiques, accroître l’agilité de leurs process et de leurs équipes, exploiter les données et actifs numériques de leurs entreprises, recruter les bonnes compétences et surtout transformer tout en poursuivant l’objectif basique d’accroître les revenus et la valeur de l’entreprise. Au total, une mission colossale !

► Les invités de la Factory :

Boris LECŒUR , head of digital native businesses d’Amazon Web Services. Il a été le premier à rejoindre le bureau d’AWS en France pour supporter l’adoption rapide du cloud par les grandes entreprises, les start-up et les organisations publiques.

, head of digital native businesses d’Amazon Web Services. Il a été le premier à rejoindre le bureau d’AWS en France pour supporter l’adoption rapide du cloud par les grandes entreprises, les start-up et les organisations publiques. Alain DI CRESCENZO , président de la CCI Occitanie

, président de la CCI Occitanie Jean-Nicolas PIOTROWSKI, fondateur et PDG d’ITrust

fondateur et PDG d’ITrust Ludovic FAVARETTE , directeur de la gouvernance et de la démocratisation de la data du groupe BPCE

, directeur de la gouvernance et de la démocratisation de la data du groupe BPCE Marion HOARAU , chief digital officer chez Eiffage Construction

, chief digital officer chez Eiffage Construction Philippe DELMAS, ancien dirigeant d’Airbus et auteur du livre Un pouvoir implacable et doux – La Tech ou l’efficacité pour seule valeur

Un concert clôturera cette session. Sur scène, Aliénor Delaporte et le groupe Yuma Guma mêleront musique et création vidéo en live.

Futurapolis, un événement gratuit organisé par Le Point les 14, 15 et 16 novembre au Quai des Savoirs et au Muséum de Toulouse, un partenariat France Inter.

Le Point-Futurapolis 2018 / Maxime Huriez

Le Point-Futurapolis 2018 / Maxime Huriez