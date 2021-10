Les nouvelles prouesses de la science !

Progrès médicaux, environnement, bien-être, politique de santé, bioéthique et recherche : il est question de tout cela et de bien plus encore au cœur de l'Opéra Comédie de Montpellier*.

« L’histoire de la santé s’accélère.

Le « monde d’avant » va-t-il reprendre ses droits ? Peut-être. En revanche, en matière de santé, l’époque est plutôt aux grands bouleversements. En ce qui concerne la recherche, c’est évident. On ne voit pas comment la révolution de l’ARN va s’arrêter, et la liste des promesses de cette technologie ne cesse de s’allonger. Futurapolis Santé fera le point sur les dernières percées, les dernières découvertes, et les nouveaux espoirs permis par la science.

Autre mutation inéluctable, celle de la répartition des tâches en santé publique. La pandémie a mis en lumière un certain nombre de faiblesses et de lenteurs dans l’organisation de l’appareil étatique, et, à l’inverse, souligné la réactivité de régions ou de métropoles, dont l’action a été parfois entravée par des textes – une maladie française – encore très centralisateurs. Il est grand temps de réfléchir à une vraie décentralisation de la santé, et nous allons bien sûr en débattre à Montpellier.

La prise de conscience écologique est aussi une lame de fond dans la société, et la santé n’y échappe pas. Cela marche d’ailleurs dans les deux sens : D’un côté, la pollution par les perturbateurs endocriniens est un problème de santé majeur. De l’autre côté, pour l’hôpital, le verdissement n’est plus une option.

D’une manière générale, l’écosystème sanitaire évolue. Celui des malades, car on sait que l’on guérit mieux dans un environnement favorable. Celui des entreprises aussi car l’innovation a besoin d’un écrin pour s’épanouir. A Montpellier, en Occitanie, où se développe Med Vallée, on a bien des choses à dire sur ce sujet.

Enfin, il est une révolution qui couvait depuis longtemps et qui commence enfin à se voir : celle du grand-âge. Claude Lévi-Strauss expliquait que l’accroissement de la longévité était un phénomène anthropologique aussi important que la sédentarisation au néolithique… Désormais, le sujet est sur le devant de la scène. Espérons qu’il sera au centre de la campagne présidentielle.

L’histoire de la santé s’accélère, et c’est à Futurapolis Santé qu’on la raconte, en direct ! »

Etienne Gernelle Directeur du Point

Quelques conférences

► Nouvelle victoire sur le cancer du sein, vendredi 15 octobre

En France, le cancer du sein triple négatif est le sous-type de cancer du sein le moins fréquent. Il représente 15 % des cas, soit environ 9 000 personnes chaque année. Les solutions permettant de combattre cette maladie particulièrement redoutable étaient jusqu’à présent rares et souvent peu efficaces. La Haute Autorité de Santé vient d’autoriser un nouveau traitement pour les femmes en échec thérapeutique. L’espoir renaît.

Avec Michel Joly, Président de Gilead France, Pr William Jacot, professeur des Universités, Praticien Hospitalier (PU-PH) et Laure Guéroult-Accolas, pharmacienne et fondatrice de l’association « Patients en réseau »

► Données de santé : gare au hold-up ! vendredi 15 octobre

Les vols des données de santé se multiplient. Nul n’est à l’abri. La riposte s’organise pour limiter le plus possible ces attaques et leurs conséquences. Outre le durcissement des réglementations autour des données, solutions numériques certifiées, systèmes de sécurité, des contrôles et blocages sont installés à différents niveaux : hébergement, transferts, exploitation de ces données si précieuses pour les organisations de santé et leur personnel, ainsi que la recherche.

Avec Carla Gomes, directrice du Marché Santé chez Docaposte

► Les multiples promesses de l’ARNm, samedi 16 octobre

Avec cet acide (ribonucléique), une révolution de la vaccination a commencé. Aujourd’hui contre le coronavirus et demain contre des tas de microbes, véritables tueurs en série pour certains. Cerise sur le gâteau, l’ARNm promet à terme de soigner une kyrielle de maladies, comme la mucoviscidose, les cancers et même les maladies neurodégénératives.

Avec Steve Pascolo, immunologiste, cofondateur de CureVac, le troisième laboratoire dans la course au vaccin à ARNm et Bruno Pitard, directeur de recherche au Centre de recherche en cancérologie et immunologie Nantes-Angers

► Tous stériles à la fin du siècle ? dimanche 17 octobre

Pour tenter de mieux connaître toutes les substances qui interfèrent avec le fonctionnement de nos hormones, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a récemment identifié une sélection de substances prioritaires à inscrire dans son programme d’évaluation. Aujourd’hui encore, certains perturbateurs endocriniens continuent à accomplir leurs méfaits, de façon silencieuse.

Avec le Pr Charles Sultan, professeur émérite d’endocrinologie pédiatrique au CHU, expert en santé environnementale et adjoint au maire de Montpellier

► La révolution verte de la cosmétique, dimanche 17 octobre

Avec des ingrédients de plus en plus naturels et durables, présentés dans des contenants allégés, recyclés, recyclables, rechargeables, la cosmétique poursuit sa transformation. La transparence et l’information du consommateur sont aussi des éléments clés tant au niveau de la formulation que de la conception. La green sciences, dans ce domaine, devient une réalité concrète.

Avec Laurent Gilbert, directeur de l’Innovation Durable chez L’Oréal, Jean-Claude Lumaret, directeur général de Carbios et Gilberte Marti-Mestres, professeur en dermocosmétique et galénique, institut des biomolécules Max Mousseron

