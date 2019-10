L’événement dédié à la santé et à l’innovation organisé par Le Point avec la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole

La 3e édition de Futurapolis Santé intitulée « Toujours jeune ! » se penchera sur la question de l’allongement de la durée de la vie ainsi que sur les réponses apportées par la science et l’innovation pour nous permettre de bien vieillir. L’événement, forum du magazine Le Point, prendra place les 18 et 19 octobre prochains à l’Opéra Comédie de Montpellier.

"Aujourd'hui, les médecins et chercheurs expliquent qu’il ne faut plus redouter le grand âge auquel on a toutes les chances d’arriver… Selon les derniers chiffres de l’Ined, 13 millions de Français ont dépassé le cap des 65 ans. Soit 20 % de la population. Ils seront 19 millions en 2060. Quant aux centenaires, ils sont 21 000 actuellement, soit 20 fois plus qu’en 1970 et 12 fois moins qu’en 2070 selon l’Insee. Parmi eux, il y aura de plus en plus de fringants seniors, bien dans leur peau, leur corps et leur tête.

Car « Toujours jeune ! », le slogan choisi pour cette troisième édition de Futurapolis santé, à l’Opéra Comédie de Montpellier, n’est pas qu’une promesse pour les années, voire les décennies à venir. Le célèbre biologiste et généticien Miroslav Radman, qui dirige l’Institut méditerranéen des sciences de la vie qu’il a créé en 2013 à Split (Croatie) expliquera, preuves à l’appui, qu’il est possible d’ajouter 20 à 30 ans de « bonne vie » à l’existence.

Comment les « supervieillards » de demain trouveront leur place dans notre société ? Ce sera l’une des questions auxquelles répondra la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. Quant au Pr Jean-­Marie Robine, le co­-validateur de la longévité de Jeanne Calment, il livrera certains de ses secrets.

Pour garder longtemps la forme, il est nécessaire de réunir un certain nombre de conditions. D’abord partir avec un bon patrimoine génétique. Mais tout espoir ne sera pas perdu dans le cas contraire, car les « mécanos du génome » disposent d’outils de plus en plus sophistiqués … qu’il faudra utiliser à bon escient.

Rester « Toujours jeune ! » implique aussi de se nourrir correctement, de privilégier les aliments santé – de mieux en mieux connus – en fonction des saisons et de les cuisiner le plus simplement possible. Il importe aussi de résider dans un environnement sain, de pratiquer un minimum d’activité physique, de pouvoir être soulagé efficacement en cas de douleur, de bénéficier des meilleurs traitements en cas de cancer (mais à quel prix ?) ainsi que de maladie d’Alzheimer et de pouvoir vivre dignement chez soi ou dans des établissements spécialisés. Autant de sujets qui vont mobiliser les meilleurs spécialistes."

Anne JEANBLANC Le Point

Un cycle de 16 dédiées au thème « Toujours jeune ! » : Futurapolis Santé

Pour réfléchir et débattre sur les nombreuses implications scientifiques, médicales et sociétales que représente l’allongement de la durée de la vie et découvrir les solutions pour bien avancer en âge ! Au programme : nutrition, activité physique, environnement, prévention, génétique, neurosciences… et encore beaucoup d’autres choses !

Des invités prestigieux, scientifiques et penseurs, français et internationaux…

Pascal BRUCKNER, Philosophe, essayiste et auteur de « Une brève éternité : Philosophie de la longévité » (2019, Grasset)

Cynthia FLEURY, Directrice de la Chaire de Philosophie à l'Hôpital Sainte-Anne

Miroslav RADMAN, Biologiste généticien, professeur de biologie cellulaire à l'Université Paris Descartes, membre de l'Académie nationale des sciences

Audrey GABELLE, Directrice du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR) et du Centre de Compétences Démences Rares et Précoces au CHU de Montpellier

Jean-Marie ROBINE, Directeur de l'équipe Recherche biodémographique sur la longévité et la vitalité de l'UMR 1198 à Montpellier et co-validateur de la longévité de Jeanne Calment

Directeur de l’équipe Recherche biodémographique sur la longévité et la vitalité de l’UMR 1198 à Montpellier et co-validateur de la longévité de Jeanne Calment ...

La Galerie de la découverte pour toucher du doigt le futur

Installé au sein du foyer et sur la place de la Comédie, cet espace de démonstration permettra aux visiteurs d’expérimenter prototypes, équipements et technologies de pointe dans le domaine de la santé. Ils pourront notamment se glisser dans la peau d’un médecin lors d’un « escape game », ou essayer des lunettes permettant aux malvoyants d'identifier des objets…

Le Point-Futurapolis sante / Tous droits réservés Futurapolis Santé Maxime Huriez