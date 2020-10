Liberté, Santé, Immunité ! Les leçons de l’épidémie. Comment se protéger demain...

Il court, il court, le virus. Il est passé par ici, il repassera par là. Malheureusement, l’agent responsable de la terrible pandémie de Covid-19 dans laquelle le monde est englué depuis le début de l’année ne peut, en aucun cas, être présenté comme le héros d’une comptine populaire. Il s’agit d’un ennemi retors, dont la trajectoire reste, aujourd’hui encore, impossible à prévoir.

Pourtant, les connaissances concernant ce coronavirus progressent tous les jours. Et ce sont les résultats des études les plus récentes que les scientifiques, chercheurs, médecins et autres soignants, viendront détailler à l’Opéra Comédie de Montpellier lors de la 4e édition de Futurapolis Santé réalisée en partenariat avec la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. D’où le titre choisi cette année : "Liberté, santé, immunité ! Les leçons de l’épidémie. Comment se protéger demain. "

►►► Au programme

► Vendredi 9 octobre

14h45 - Comment l’intelligence artificielle peut aider dans l’épidémie de COVID-19 – Keynote d’introduction

15h15 - Environnement, biodiversité et épidémies : la saga du pangolin et de la chauve-souris

15h50 - Mon robot chirurgien - Keynote

16h35 - Ces entreprises qui ont tout changé pour combattre l’épidémie

17h20 – Hôpital : les leçons de l’épidémie de COVID-19

► Samedi 10 octobre

10h00 - Les bonnes recettes pour renforcer son immunité

10h45 - Épidémie : comment la suivre et anticiper son évolution - Keynote

11h15 – Montpellier, plus ancienne faculté de médecine au monde : vrai ou faux ?

12h05 - Confinez, déconfinez, il en restera toujours quelque chose

14h00 – Vaccins, toujours espérés, toujours décriés

14h50 - Demain, la médecine à distance : téléconsultation et télésuivi

15h40 – N’oublions pas les vieux !

16h15 – Nouveaux traitements anticoronavirus : ce qu’il faut savoir

Futurapolis Santé vous propose, en plus des conférences, de nombreux ateliers et des animations. L’occasion d’échanger directement avec les intervenants, les partenaires et l’équipe du Point.

Dans un cadre interactif et expérimental, les ateliers pédagogiques vous permettront d’approfondir vos connaissances sur l’immunité ou sur les métiers de la santé et d’améliorer ainsi vos pratiques.

Une animation sur les 800 ans de la faculté de médecine de Montpellier vous permettra de découvrir de façon interactive l’histoire de la plus ancienne faculté de médecine du monde.

