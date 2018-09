Cette deuxième édition de Futurapolis Santé se tiendra à l’Opéra Comédie de Montpellier, où se dérouleront les débats conçus et animés par la rédaction du Point.

Le Point Futurapolis sante 2017 © Maxime Huriez

Chaîne éclectique et prescriptive, France Inter traite toute l’année sur son antenne de sujets scientifiques, médicaux et high-tech, notamment dans les tranches d’information mais aussi, dans des émissions comme Grand bien vous fasse d’Ali Rebeihi, La tête au carré de Mathieu Vidard et Sur les épaules de Darwin de Jean Claude Ameisen. C’est donc tout naturellement qu’elle a choisi de soutenir et d’accompagner le salon Futurapolis Santé qui se tient, en octobre, à Montpellier.

Pour ce grand rendez-vous dédié à la santé et à l’innovation, en partenariat avec La Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, le public partira à la découverte du corps humain à travers des images somptueuses commentées par les plus grands spécialistes. Deux jours d’échanges où médecins, scientifiques, inventeurs et personnalités viennent à la rencontre du public.

► Au programme :

Les nouvelles technologies d’imagerie médicale, qui fournissent d’hallucinantes informations pour diagnostiquer des maladies (y compris à distance), évaluer leur extension, mesurer les effets d’un traitement ou encore baliser le trajet du bistouri avant d’opérer.

Sans oublier la découverte des six premiers jours de la vie, cette période qui va de la fécondation en laboratoire à l’obtention d’un embryon destiné à être implanté.

D’autres tables rondes aborderont des sujets aussi variés que les bienfaits de la marche, les limites humaines, la médecine légale (à l’honneur dans de nombreuses séries télévisées) ou les nouvelles lois de bioéthique.

Le-Point Futurapolis santé 2017 / Maxime Huriez

► Parmi les intervenants attendus :

Le médecin explorateur Jean-Louis Etienne, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, le Pr René Frydman, la sportive de l’extrême, Stéphanie Gicquel, le Dr Philippe Charlier, surnommé « l'Indiana Jones des cimetières » ou encore Jean-François Delfraissy, le président du Comité consultatif national d’éthique.

Gérard Berry, titulaire de la Chaire d'Algorithmes, machines et langages, au Collège de France, conclura la journée sur la place de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale.

► En parallèle des débats, la « Galerie de la découverte », espace de démonstration installé au sein du foyer de l’Opéra, accueillera entreprises, start-ups, instituts de recherche et acteurs de la société civile qui présenteront des prototypes, des équipements ou technologies de pointe dans le domaine de la santé.

Ouvert le samedi 13 octobre de 9h30 à 19h00.

Inscription obligatoire et gratuite à partir du 13 septembre sur futurapolis-sante.com

En partenariat avec Le Point

Source Futurapolis Santé