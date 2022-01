Pour la première fois, des chirurgiens américains ont réussi à greffer sur un patient un cœur issu d'un porc génétiquement modifié. L'annonce a été faite lundi soir par l'école de médecine de l'université du Maryland.

Photo du bloc opératoire prise par l'université du Maryland. Des chirurgiens américains ont réussi à greffer sur un patient un cœur issu d'un porc génétiquement modifié. © AFP / UNIVERSITY OF MARYLAND SCHOOL OF MEDICINE / AFP

"C'est une avancée majeure dans le domaine de la transplantation", a salué ce mardi sur France Inter le docteur Julien Guihaire, chirurgien cardiaque à l'hôpital Marie Lannelongue, dans les Hauts-de-Seine. Des chirurgiens américains ont réussi à greffer sur un patient, un cœur issu d'un porc génétiquement modifié. L'annonce a été faite lundi soir par l'école de médecine de l'université du Maryland, aux États-Unis. Menée vendredi dernier, cette opération permet de montrer, pour la première fois, qu'un cœur d'animal peut continuer à fonctionner à l'intérieur d'un humain sans rejet immédiat, explique l'institution dans un communiqué. L'Agence américaine des médicaments (FDA) avait donné, le soir du réveillon du Nouvel An, son feu vert à l'opération.

David Bennett, le patient qui a reçu le cœur porcin, avait été déclaré inéligible à recevoir une greffe humaine. Il a passé les derniers mois alité et branché à une machine qui le maintenait en vie. "C'était soit la mort, soit cette greffe. Je veux vivre. Je sais que c'est assez hasardeux, mais c'était ma dernière option", a déclaré cet habitant du Maryland un jour avant son opération. L'homme de 57 ans est désormais étroitement suivi par les médecins pour s'assurer que le nouvel organe fonctionne correctement.

"Depuis trois décennies, il y avait de nombreux travaux expérimentaux"

Si le grand public découvre aujourd'hui qu'une telle opération est possible, le docteur Julien Guihaire, spécialiste des transplantations explique que finalement, "on s'y attendait" : "depuis trois décennies, il y avait de nombreux travaux expérimentaux sur des modèles animaux et notamment des grands primates non-humains. Il y a trois ans, on a vu une avancée majeure avec une survie prolongée de ces animaux qui vivaient avec un cœur de porc. Ils ont pu les maintenir en vie durant 6 à 18 mois."

Le cochon, dont provient le cœur greffé, a été génétiquement modifié pour ne plus produire un type de sucre présent normalement sur toutes les cellules des porcs et qui provoque un rejet immédiat de l'organe. Cette intervention était indispensable analyse le docteur Guihaire. "Ce type de transplantation est ce qu'on appelle une xénogreffe. C'est une transplantation inter-espèce entre deux espèces animales différentes et donc, par définition, il va y avoir un rejet immédiat de ce type d'organe si on le transplante tel quel sur un être humain."

Pour éviter cette situation, les chercheurs ont donc "modifié le patrimoine génétique des cochons pour les rendre compatibles avec l'espèce humaine. Ils ont modifié la carte d'identité immunologique de l'animal donc, le corps humain ne va pas le reconnaître comme un organe d'origine porcine."

Photo prise dans le bloc opératoire lors de la greffe d'un cœur de porc sur un Américain de 57 ans, vendredi dernier aux Etats-Unis © AFP / UNIVERSITY OF MARYLAND SCHOOL OF MEDICINE / AFP

Malgré cette intervention, l'opération est évidemment risquée et un rejet peut avoir lieu n'importe quand. Le chirurgien cardiaque appelle donc à la prudence car "on ne sait pas la durabilité de ce type de manipulation dans le temps et notamment si cela va éviter le rejet chronique, qui est quand même une complication à laquelle on doit faire face régulièrement en transplantation."

Pour avoir une véritable idée de la réussite de l'opération, Julien Guihaire explique sur France Inter qu'il "faut se donner au minimum un an. La première année est souvent l'année la plus difficile pour les patients en transplantation car c'est l'année où ils sont le plus à risque de faire du rejet." La modification génétique du cœur a été effectuée par l'entreprise Revivicor, qui avait aussi fourni un rein de porc que des chirurgiens avaient connecté avec succès aux vaisseaux sanguins d'un patient en état de mort cérébrale à New York, en octobre.

Le cœur de porc : la solution parfaite

Une interrogation demeure néanmoins. Pourquoi un cœur de porc et non pas celui d'un autre animal ou même un cœur artificiel ? D'après le docteur Guihaire, "l'anatomie et la fonction du cœur de porc sont très proches de celles d'un cœur humain. Sa physiologie, sa contraction, ses battements sont très superposables donc, on peut imaginer substituer un cœur humain par celui d'un porc." Le chirurgien cardiaque ajoute également que "pour se rapprocher le plus possible de la fonction du cœur humain, il n'y a pas mieux qu'un organe animal."

Le cœur artificiel a également "beaucoup de contraintes". "Des contraintes tout d'abord en terme d'encombrement, ils sont souvent volumineux. Des contraintes aussi en terme de source d'énergie. Il faut toujours qu'il y ait un câble d'alimentation qui fournisse l'énergie à la pompe qui est à l'intérieur du corps. Enfin, il y a des risques d'infection et des problèmes de compatibilité sanguine, de risque d'hémorragie."

La xénogreffe, la solution pour pallier le manque de dons d'organes ?

Aux Etats-Unis, près de 110 000 Américains sont actuellement sur liste d'attente pour une greffe d'organe et plus de 6 000 personnes, qui auraient besoin d'une greffe, meurent chaque année dans le pays. Pour la France, Julien Guihaire cite les chiffres officiels de l'Agence de la biomédecine. "Parmi les patients qui sont inscrits en liste d'attente de greffe, il y a, à peu près, 60-70 patients qui décèdent en attente de greffe. (...) On manque de greffe, on manque de donneurs et donc cette xénogreffe pourrait être une perspective pour élargir le nombre potentiel de transplantations."

De son côté, Bartley Griffith, le médecin qui a réalisé la transplantation, évoque "une avancée chirurgicale majeure qui nous rapproche encore un peu plus d'une solution à la pénurie d'organes". "Nous procédons avec précaution mais nous sommes aussi optimistes sur le fait que cette première mondiale permettra de fournir une nouvelle option essentielle aux patients dans le futur", ajoute le chirurgien.

Si l'opération réalisée est une véritable prouesse, les xénogreffes, donc une transplantation d'un animal à un humain, ne sont en revanche pas nouvelles. Les médecins ont tenté des greffes entre espèces depuis au moins le 17ème siècle, les premières expériences se concentrant sur les primates. En 1984, un cœur de babouin avait été transplanté sur un bébé mais la petite, surnommée "Baby Fae", n'avait survécu que 20 jours. Les valves cardiaques de porc sont ainsi déjà très utilisées chez les humains, et leur peau peut être utilisée pour des greffes sur des grands brûlés.