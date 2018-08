Céline Berthié, jeune médecin qui exerce en Gironde, va être entendue par son conseil départemental de l'ordre ce jeudi. Cette convocation résulte d'une plainte du syndicat des homéopathes qui l'accuse d'avoir manqué de "confraternité" en dénonçant publiquement au printemps ses confrères qui pratiquent l'homéopathie.

Cette jeune médecin généraliste de 36 ans risque un blâme, voire une radiation, comme quelques dizaines d'autres médecins qui passeront eux aussi pour les mêmes raisons devant leur conseil de l'ordre dans les semaines qui viennent.

A l'origine du conflit, il y a cet appel paru dans le Figaro en mars dernier, signé par une centaine de professionnels de santé. Il accusait l'homéopathie de ne pas reposer sur des bases scientifiques et de ne pas avoir fait la preuve de son efficacité. Le terme de "charlatan" y était lâché.

Les homéopathes n'ont pas supporté, d'où cette plainte du SNMHF, leur syndicat, comme l'explique sa vice présidente Christine Bertin-Belot

La plainte du syndicat vise à faire passer aux confrères l'envie de recommencer. Céline Berthié, qui sera auditionnée ce jeudi n'a pourtant aucun regret.

Installée depuis deux ans en zone rurale, elle ne renie rien de ses propos. Elle le fait, dit-elle, pour le bien de ses patients.

On constate en cabinet la montée des pseudo sciences, la montée de l'obscurantisme en santé. Si l'on veut pouvoir être crédible contre les thérapies non prouvées, qui peuvent faire du mal aux gens, il faut que nous aussi médecins, on ne s'appuie que sur des choses prouvées.