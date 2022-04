Il y a un an, l'engin réalisait une première historique : un vol dans l'atmosphère martienne, impossible à simuler sur Terre. Simple démonstrateur technologique, ce petit hélicoptère fonctionne encore aujourd'hui. Il a fait la preuve qu'une exploration par les airs des planètes est possible.

Ingenuity, photo d'artiste © NASA/JPL

Initialement programmé pour réaliser cinq vols brefs en un mois, Ingenuity ne cesse de surprendre ses concepteurs. Ce petit hélicoptère développé par la Nasa a effectué le 19 avril 2021 le premier vol motorisé sur Mars. Il a aujourd'hui à son compteur 25 vols, près de 6000 mètres parcourus en 46 minutes cumulées. Comparativement à un hélicoptère télécommandé, cela peut sembler dérisoire. Pourtant, c'est un exploit. Car faire voler un engin dans une atmosphère aussi peu dense que celle de Mars nécessitait de relever de nombreux défis. Surtout, il a été impossible de reproduire les conditions atmosphériques de la planète rouge en laboratoire. Mais en avril 2021, le premier saut de puce statique a été salué comme un exploit.

Mimi Aung, l'ingénieure en chef du projet au Jet Propulsion Laboratory a imaginé un engin doté de pales surdimensionnées pour assurer la portance. Elle l'a doté d'un rotor ultra rapide et d'un panneau solaire pour recharger la batterie. Et tout continue de fonctionner. Ce succès lui a d'ailleurs valu d'être choisie par le Times parmi les 100 personnes les plus influentes de 2021.

"Ce qu'on voit là préfigure l'avenir"

Sans but scientifique initial, Ingenuity est un démonstrateur. Autrement dit un test pour vérifier qu'une idée osée peut fonctionner. Par le passé, la Nasa a déjà utilisé cette technique, souligne Christophe Chaffardon, directeur science culture et éducation de la Cité de l'espace à Toulouse. "Il y a 25 ans, les Américains avaient embarqué sur Mars un petit démonstrateur de ce type, Sojourner un petit rover de la taille d'une boîte à chaussures pour voir s'il était capable de rouler sur Mars. Et oui, il a été capable de rouler. Et 25 ans plus tard, la Nasa a été capable d'envoyer un rover grand comme une voiture, comme Perseverance. Donc ce qu'on voit là préfigure l'avenir". Dans le futur, estime t-il, on pourrait explorer les planètes ou leurs satellites avec des hélicoptères plus gros. L'avantage : ils pourront parcourir de plus grande distance et offrir un angle de vue différent des robots roulants ou des satellites orbitaux.

C'est en effet, une nouvelle approche qui se dessine. Complémentaire des autres outils d'exploration pour les futures missions planétaires. La Nasa planche d'ailleurs déjà sur Dragonfly, un autre drone destiné à survoler Titan, une lune de Saturne en 2034. Il devra faire face à d'autres défis : l'acidité de l'air de Titan et sa chaleur. Quand il sera posé, ses instruments scientifiques auront alors toute une batterie d'analyses à réaliser.