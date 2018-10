Coup de gueule du psychiatre Patrick Lemoine, docteur en neurosciences.

Le psychiatre Patrick Lemoine était invité au micro d'Ali Rebeihi dans l'émission Grand bien vous fasse. Docteur en neurosciences, il est l'auteur d'un livre sur le sommeil : Dormez ! Le programme complet pour en finir avec l'insomnie.

À l'antenne, Patrick Lemoine s'est emporté contre l'usage des somnifères, expliquant qu'il n'en avait pas prescrit depuis une quinzaine d'années :

Les somnifères n'apportent pas le sommeil ! C'est une anesthésie légère… Quand on est inconscient sous somnifère, on a aucun des bénéfices du sommeil. Les gens qui en prennent vivent moins vieux, ont plus de cancers... Il y a énormément d'inconvénient des somnifères !