Elle est magnifique et semble gentille, mais l’étoile de mer n’est pas celle que vous croyez. On le découvre à l’occasion de la question posée par Jade (9 ans) dans l’émission de Noëlle Bréham, "Les P’tits bateaux", qui répond aux questions des enfants. La réponse est donnée par Laurent Chauvaud, biologiste marin.

L'étoile de mer se sert de ses bras pour se déplacer et pour manger. © Getty / Ayman Shalaby / 500px

Laurent Chauvaud : "Oui, une étoile de mer utilise ses bras pour manger, et surtout c’est un animal assez patient et besogneux. Elle commence par détecter la présence de sa proie, une coquille Saint-Jacques, par exemple, puis se dirige vers elle. Et si elle ne s’est pas sauvée, l'étoile de mer pose d'abord un bras dessus. Sous ce membre, se trouve une rangée de très petites ventouses qu'elle colle à la valve de la coquille Saint-Jacques.

Elle va ensuite placer un autre bras (ou deux) sur l'autre valve. Une nouvelle fois, les ventouses vont adhérer, et sans violence, patiemment, elle va écarter ces deux valves du mollusque.

La coquille Saint-Jacques est puissante, elle a un muscle hypertrophié par rapport à sa taille. Dans un premier temps, elle va réussir à maintenir les deux valves fermées. Mais la fatigue va s'installer et ce muscle ne va plus être capable de résister à la toute petite traction régulière que fait l'étoile de mer.

Finalement, cette coquille Saint-Jacques finit par s'ouvrir

L'étoile de mer possède quelque chose d’exceptionnel dans le règne animal, c'est qu'elle est capable de sortir son estomac de sa bouche. Elle sort son estomac, l’entre dans la coquille Saint-Jacques et commence à la digérer vivante, puis elle va récupérer par son estomac le muscle qu'elle aura digéré à l'extérieur. C'est une digestion externe. Et finalement, cette coquille meurt. Et après, l'étoile de mer a tout loisir de manger à son rythme. On peut dire qu’elle la siphonne. Mais surtout, elle est patiente et c'est là le secret de sa puissance !"

🎧 ECOUTER | Les P'tits bateaux avec la question sur l'étoile de mer