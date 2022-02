Jurassic Lozère

Saviez-vous que le sud de la France, et plus particulièrement ce que l'on appelle le bassin des Causses, regorge de gisements en empreintes de dinosaures ? C'est le terrain de jeu de Jean David Moreau, chercheur au CNRS et spécialiste donc des empreintes de dinosaures.

Jean-David Moreau est chercheur au CNRS au laboratoire bio Géosciences de l'Université de Bourgogne Franche-Comté et travaille depuis quelques années sur les empreintes de dinosaure. Il a partagé cette expérience dans La Terre au carré.

Des gisements d'empreintes, il y en a plusieurs dizaines réparti entre l'Aveyron, le Gard, l'Hérault et la Lozère. Concrètement les chercheurs ont découvert sur ces lieux plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'empreintes de dinosaures.

Un voyage dans le temps de 200 millions d'années

"On a des empreintes qui ont 200 millions d'années, explique Jean-David Moreau, et d'autres qui ont 170 millions d'années." Ce qui permet d'étudier la modification de morphologie des empreintes en fonction du temps et d'essayer de comprendre quelles étaient les communautés de dinosaures qui peuplaient le bassin des Causses et donc le sud du Massif central au cours du Jurassique.

Petit cours de fossilisation, pour comprendre comment ces empreintes ont ainsi traversé les âges. Il faut vous imaginer sur une plage il y a à peu près 200 millions d'années, une plage tropicale avec l'eau à 25°C. Pour la suite, laissons parler le spécialiste : "Les dinosaures ont laissé leurs empreintes sur cette plage ou dans ce marais maritime. Ensuite, il a fallu très rapidement que ces empreintes soient recouvertes par une nouvelle couche de sédiments pour les protéger. Ça, c'est très important. Et ensuite, plusieurs centaines d'autres couches de sédiments se sont superposées dessus, pour ensuite les enfouir et donner une roche."

Aujourd'hui, ce plateau des Causses est à environ 1000 mètres d'altitude. À l'époque, il était au niveau de la mer. Il faut imaginer le Massif Central comme une île (d'où la plage). Cette île était plus au sud, près de l'Afrique du Nord (d'où le climat tropical, beaucoup plus chaud).

Dans cet environnement très particulier, il y avait une lagune tropicale.

Et si les chercheurs peuvent l'affirmer aujourd'hui, c'est grâce notamment à tous les spécimens de fossiles qu'ils ont découvert dans ces gisements du Causse Méjean.

C'est quoi un fossile ?

Ce n'est pas que le petit coquillage enfermé entre deux morceaux de roche que vous avez peut-être découvert un jour de balade : "Ça regroupe toutes les traces d'organismes biologiques qu'on va retrouve piégés dans la roche rappelle Jean-David Moreau. Donc, ça peut être le corps en lui même de l'animal, des os, des dents. Ça peut être des parties molles. Ça peut être des tissus dans des cas extrêmement rares. Mais un fossile, ça comprend aussi toutes les traces biologiques laissées par un animal, c'est à dire une empreinte. Des empreintes de pas qui témoignent, par exemple d'un comportement. Ça peut être un terrier préservé dans la roche aussi, et ce sont aussi des fossiles."

Originaire du bassin des Causses, Jean-David Moreau s'est intéressé très tôt au trésor qu'il renfermait et s'est vite orienté vers l'étude des empreintes, tout simplement parce que le bassin a une particularité : "On n'a, pour le Jurassique, aucun ossements de dinosaures. Rien du tout. On n'a aucune coquille d'œuf. Ça veut dire que les empreintes sont le seul outil qu'on ait pour reconstituer qui étaient ces dinosaures, émettre des hypothèses sur ce qu'ils faisaient ici, quel était leur comportement, à quelle vitesse ils se déplaçaient ?"

Outre les empreintes, les chercheurs étudient également les roches en elles mêmes pour comprendre dans quel type d'environnement se sont fossilisés ces empreintes et tenter de savoir si ces dinosaures vivaient et se déplaçaient en communautés ou s'ils étaient des individus isolés ? etc.

Fossile de Rhynchocéphale. photo : Romain Vullo, dessin : Jean-David Moreau. / coll. Musée de Millau et des Grands Causses

200 fossiles et 15 années de fouilles

Jean-David Moreau vient de publier une étude dans Geological Magazine qui détaille les découvertes qui ont été effectuées dans ce plateau du causse Méjean. Une publication qui ne concerne pas que des empreintes, loin de là. C'est toute la faune et la flore de l'époque qui se révèlent au travers de 200 fossiles et 15 années de fouilles.

Les empreintes de dinosaures évoquées précédemment ont donc 200 millions d'années. Mais l'équipe qui mène ces fouilles a également mis au jour des sédiments un peu plus récents qui datent de 145 à 150 millions d'années. Une association que Jean-David Moreau trouve très originale : "On a deux gisements sur le causse Méjean qui mélangent des organismes terrestres et des organismes marins, souvent remarquablement préservés."

Cet état des lieux trouve son explication dans un environnement très particulier, la lagune que nous avons déjà évoquée, et qui est l'interface entre la terre et la mer : "Une lagune qui est protégée par des barrières de coraux. On a donc des apports qui viennent à la fois du continent, mais également de la mer, notamment pendant les tempêtes. On peut imaginer des organismes qui vont être charriés à l'intérieur de cette lagune. Ce qui explique ce mélange d'organismes qui ne vivent pas dans le même environnement, mais qui sont retrouvés ici piégés dans ce bassin sédimentaire."

Ces 200 fossiles ont donc permis d'avoir une reconstitution la plus fidèle possible de la faune, de la flore et de l'écosystème qui étaient présents sur le causse Méjean, il y a 150 millions d'années.

Aller plus loin

