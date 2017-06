Le Français était en mission dans la Station Spatiale Internationale. Il revient à bord d'un Soyouz en compagnie du Russe Oleg Novitski.

Oleg Novitski et Thomas Pesquet en cours d'entraînement avant leur descente sur Terre en Soyouz © Radio France / Thomas Pesquet

Thomas Pesquet, qui rentre sur Terre vendredi après six mois et demi dans la Station spatiale internationale, est le 10e Français à être allé dans l'espace, depuis le premier vol de Jean-Loup Chrétien il y a 34 ans.

Sa mission a été baptisée Proxima en hommage à l'étoile la plus proche de notre Soleil (Proxima du Centaure).

Thomas Pesquet, 39 ans, sera resté 196 jours dans l'espace, soit la plus longue durée en continu pour un spationaute français.

Toutefois, il n'a pas battu le record français de temps cumulé passé dans l'espace qui reste détenu par Jean-Pierre Haigneré, avec 209 jours en deux missions.

Thomas Pesquet a passé 196 jours dans l'espace © AFP / François D'ASTIER, Stephan Twarog

Un retour sur Terre en Soyouz

Le retour sur Terre en Soyouz © Visactu / Visactu

À 12h30 (heure française), le vaisseau Soyouz se détachera de l’ISS. Après un tour complet de la Terre, Soyouz quittera son orbite et entamera sa descente. Elle durera 3h30 environ. À 140 km d’altitude, le module de descente à l'intérieur duquel se trouvaient Thomas Pesquet et Russe Oleg Novitski, se détachera du module orbital et du module de service.

Thomas Pesquet

Astronaute, ingénieur aéronautique, pilote de ligne, sportif accompli et polyglotte. A 39 ans, Thomas Pesquet, qui achève vendredi sa première mission dans l'espace, cumule les compétences.

D'ores et déjà, le Cnes, l'agence spatiale française, se dit "absolument ravi" de la façon dont Thomas Pesquet a mené sa mission: il a montré "son professionnalisme, ses compétences techniques et son très grand charisme", déclare à l'AFP son président Jean-Yves Le Gall.

"Thomas est très performant, très agile intellectuellement et physiquement. De plus il s'entend bien avec tout le monde", ajoute l'astronaute français Jean-François Clervoy. Une qualité précieuse dans l'espace confiné de l'ISS où cohabitent des astronautes de nationalités différentes.

Il a eu aussi à coeur de partager son expérience avec le public, notamment les enfants, via les réseaux sociaux, en postant de nombreuses photos. "C'était sur son temps libre", souligne Jean-François Clervoy en réponse à ceux qui trouvent que l'astronaute en a trop fait sur le plan de la communication.

Le premier vol de Thomas Pesquet dans l'espace est le couronnement de plus de sept ans d'entraînement.

C'est en mai 2009 que le Normand est sélectionné pour rentrer dans le corps des astronautes européens. Sur 8.413 candidats, l'Agence spatiale européenne (ESA) n'en a retenu que six dont Thomas Pesquet, le dernier à voler.

Les Français.e.s dans l'espace

Avant Thomas Pesquet, neuf astronautes français ont participé à des vols habités dans l'espace. Jean-Pierre Haigneré a séjourné plus longtemps dans l'espace. 212 jours, 8 heures et 25 minutes exactement... mais au cours de 4 missions. Thomas Pesquet, avec ses 196 jours en apesanteur, bat largement Léopold Heyarts, qui, en deux missions aura séjourné 68 jours, 21 heures et 31 minutes dans l'espace. Jean-Loup Chrétien participa à 3 missions pour un total de 43 jours la tête dans les étoiles. Il fut le premier Français dans l'espace et le premier non-Américain et non-Russe a y effectuer une sortie.