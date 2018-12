Libération et France Inter coéditent un nouveau hors-série sur le thème de l’intelligence artificielle, L’IA au cœur de l’humain, mettant l’accent sur le corps et la santé. Il sera en kiosque samedi 8 décembre.

Deuxième acte, 32 décembre ». Enki Bilal © Casterman 2006

Objets connectés, e-santé, neuroscience, transhumanisme, patient virtuel ou big data… Pour découvrir et comprendre ce nouveau monde, il ne fallait pas moins qu’un numéro exceptionnel !

Ponctué d’enquêtes dans les laboratoires et les hôpitaux, de grandes interviews, de reportages et d’analyses, ce hors-série présente des textes inédits de contributeurs éclairés :

, écrivain français de science-fiction et auteur du célèbre livre devenu culte La horde du contrevent, Yuval Noah Harari , historien et professeur d’histoire, auteur du best-seller international Sapiens : Une brève histoire de l'humanité et de sa suite Homo Deus : Une brève histoire de l'avenir,

, historien et professeur d’histoire, auteur du best-seller international Sapiens : Une brève histoire de l'humanité et de sa suite Homo Deus : Une brève histoire de l'avenir, Cathy O’Neil mathématicienne, data scientist et militante américaine au sein du mouvement citoyen Occupy Wall Street qui met en garde contre les dangers et les impacts des algorithmes dans les domaines de la justice, de l’éducation, de l’accès à l’emploi ou au crédit...

Troisième acte, Rendez-vous à Paris », Enki Bilal / Casterman 2006

L’IA au cœur de l’humain, illustré par Enki Bilal et le photographe Matthieu Gafsou, invite à la découverte et à la réflexion autour de thèmes tous plus étonnants les uns que les autres sur l'univers de la Science-Fiction, la confidentialité des données, les conclusions du rapport Villani, les quelques expériences Trans-humanistes et artistiques, la maison du futur :

Des biohackers technophiles aux artistes hybrides mêlant végétal, animal et machine, de Stockholm à San Francisco, tour d’horizon de la planète transhumaniste.

Elles décryptent les mammographies, observent les rétines, scrutent les cerveaux et comparent les symptômes. Les IA sont entrées à l’hôpital et dans les labos, où médecins et chercheurs inventent la santé du XXIe siècle.

Montre, détecteur de chute, «e-dossier médical» ou consultation en ligne… Pour les seniors, la santé connectée ne se résume plus à de simples gadgets.

Depuis toujours, l’homme essaye d’échapper à sa condition de mortel. Bienvenue dans le monde d’Iron Man, de Gattaca et des "réplicants".

Collecte, partage, utilisation, revente… Les big data sont au cœur des réflexions de tous les acteurs de la santé. Avec une crainte : comment préserver, dans un monde ultra connecté, le secret médical ?

« Animal’z », Enki Bilal / Casterman 2009

L’IA au cœur de l’humain, un hors-série France Inter / Libération de 108 pages au prix de 10 euros - En kiosque à partir du 8 décembre 2018. A retrouver également sur le site de Radio France ou sur le site de Libération

Source Libération