Mise au jour dans la province chinoise du Henan, une minuscule statuette paléolithique représentant un oiseau est la plus ancienne oeuvre d'art connue à ce jour. Elle a été extraite du site du Lingjng daté entre 13 000 et 13 800 ans. Cela fait reculer de 8500 ans l'origine de la sculpture en Asie du Sud est.

C'est un passereau minuscule : 2 centimètres de long pour 1,2 cm de hauteur, la plus ancienne oeuvre d'art chinoise connue à ce jour Auteur : © CNRS / Francesco D’errico et Luc Doyon

C'est un passereau minuscule. 2 centimètres de long pour 1,2 cm de hauteur. De couleur brune, il a été façonné dans de l'os brûlé. Il repose sur un socle comme si son auteur avait souhaité le poser. "Ce qui est surprenant c'est que le sculpteur a surdimensionné la queue pour pouvoir le faire tenir debout. S'il avait respecté la morphologie naturelle, l'oiseau serait tombé sur la tête. Il avait donc parfaitement conscience du besoin de modifier la réalité pour faire une sculpture qui tienne debout" explique Francesco D'Errico, archéologue au laboratoire PACEA (CNRS-Université de Bordeaux) et cosignataire de l'article paru dans Plos One.

Exhumé du site de Lingjing, dans la province du Henan au nord de la Chine, l'endroit où deux crânes datant de 100 000 ans ont été découverts il y a quelques années, cet oiseau est désormais la plus ancienne oeuvre d'art chinoise. Elle date de 13 500 ans. Elle a pu être examinée sous toutes les coutures au laboratoire de Bordeaux. L'étude au microscope confocal et la microtomographie a permis de découvrir 68 facettes. Suivant les zones du corps, l'artiste a utilisé 4 techniques différentes, dont l'abrasion, la rabotage ou l'incision. Le sculpteur a tiré partie de l'orientation des vaisseaux internes de l'os. Impossible de voir à l’œil nu ce niveau de détail.

Tout l’intérêt de cette découverte tient au fait qu'elle fournit un nouveau morceau du puzzle de l'histoire des représentations artistiques dans le monde. De quand datent les plus anciennes ? Jusqu'ici, on connaissait les peintures rupestres de Bornéo (50 000 ans), la grotte Chauvet (36 000 ans) mais les représentations en trois dimensions semblaient n'être apparu que plus tard, au néolithique.

"On sait qu'il y a des sculptures dans le Sud de l'Allemagne qui datent de 40 000 ans" précise Francesco D'Errico, (notamment le très célèbre homme-lion en ivoire de mammouth ndlr) "mais rien n'était connu en Chine où on pensait que ces représentations en trois dimensions commençaient avec le Néolithique. Donc cette découverte recule de plus de 8 500 ans l'origine de la statuaire dans l'Est de l'Asie"

À ce jour, c'est la seule oeuvre d'art trouvé sur le site. À quoi pouvait-elle servir ? Le chercheur n'exclut pas que ce minuscule oiseau, si bien conservé, ait été gardé dans un petit sac, peut-être porté par un chamane.